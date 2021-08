구글 '웨이모' 자율주행 택시 시범 서비스

샌프란시스코서 무료 운행

운전사 탑승해 비상상황 대비

[아시아경제 권재희 기자] 구글의 자율주행 계열사 웨이모가 미국 샌프란시스코에서 로보택시(자율주행 택시) 시범운영 서비스를 시작한다. 우버, 리프트 등 차량호출 서비스가 가장 활발한 이 지역에서 로보택시 서비스를 성공시킬 경우 향후 웨이모의 수익창출에도 도움이 될 것이란 판단에서다.

24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 웨이모는 이날부터 샌프란시스코에서 선별된 승객에 한해 로보택시 서비스를 개시한다. 샌프란시스코 주민은 '웨이모 원' 애플리케이션(앱)을 통해 시험 운행 참가를 신청할 수 있다. 차량탑승은 무료지만 다른 승객을 데려갈 수는 없다. 차량에는 인간 운전사가 탑승해 예기치 못한 상황에 대비하도록 했다. 단, 기밀유지 협약이 조건이다.

WSJ은 "샌프란시스코에서의 시범 운영이 향후 웨이모에 있어 기술적, 사업적으로 중요한 시험대가 될 것"이라고 분석했다.

웨이모가 테스트 베드로 샌프란시스코를 선택한 것은 기술 경쟁에서 중요한 시장으로 꼽히기 때문이다. 샌프란시스코는 우버와 리프트 등 차량호출 서비스 운전자들이 가장 많은 지역으로, 이 곳에서 자율주행 택시 서비스를 성공시킨다면 향후 웨이모가 수익을 창출하는데 도움이 될 것이란 판단에서다.

WSJ은 현재 캘리포니아주에서 인간 운전사 없이 자율주행차를 시험 운행할 수 있는 허가를 받은 기업은 8곳으로, 웨이모는 이 가운데 제너럴모터스(GM)의 크루즈를 가장 앞선 경쟁자로 여기고 있다고 전했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr