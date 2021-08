[초동시각] 황제株, 쪼개서 사는 길을 열어야

삼성바이오로직스가 최근(17일) 황제주(株) 반열에 올랐다. 황제주라는 것은 한 주당 가격이 다른 주식에 비해 특히 높은 주식을 말한다. 통상 주가가 100만원선을 넘으면 황제주가 된다.

최근 삼성바이오로직스의 주가는 미 백신 제조사인 모더나 사(社)의 코로나19 백신을 위탁생산(CMO)한다는 것에 대한 기대감으로 떴다. 연초 82만9000원이었던 주가는 지난 5월 모더나 사와 코로나19 백신 완제의약품(DP) 계약을 체결하면서 90만원대를 넘어섰다. 이어 지난 2분기 영업이익이 1668억원으로, 1년 전보다 2배 증가하는 등 실적 호조까지 겹쳤다. 주가는 100만원까지 올라섰다. 다음달까지 모더나 사의 코로나19 백신 완제의약품 상업화 생산이 시작되면 실적은 더욱 커질 것으로 예상된다. 증권가에서는 이때쯤 되면 삼성바이오로직스의 주가가 100만원대에 안착할 것으로 본다.

그야말로 '황금빛'을 내는 황제주인 셈인데, 일각에서는 ‘황제’처럼 다가가기 힘든 주식으로 본다. 높은 가격이 곧 진입장벽으로 작용한 것이다. 탄탄대로를 걷고 있는 대형 우량주에 투자해야 할 대학생, 주부 등 개인 투자자들이 넘보기에는 '그림의 떡' 그 이상도 이하도 아닌 종목인 된 것이다. 이를 뒤집어 보면 한 주에 100만원 정도는 투입할 수 있는 이들만 모인 '그들만의 리그'가 형성된 것으로도 볼 수 있다.

이런 황제주로는 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 950,000 전일대비 6,000 등락률 -0.63% 거래량 122,530 전일가 956,000 2021.08.25 12:24 장중(20분지연) 관련기사 '제2 반도체'로…바이오 키운다외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복 close (24일 종가 기준 95만6000원) 외에도 LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,443,000 전일대비 7,000 등락률 -0.48% 거래량 10,347 전일가 1,450,000 2021.08.25 12:23 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자'…삼성전자 가장 많이 순매수증권가, '실적 맑음' 네이버·고려아연 목표가 줄상향외국인, 2주 연속 '팔자'…2조원 넘게 순매도 close (145만원), 태광산업 태광산업 003240 | 코스피 증권정보 현재가 1,047,000 전일대비 13,000 등락률 +1.26% 거래량 207 전일가 1,034,000 2021.08.25 12:23 장중(20분지연) 관련기사 일주학술문화재단, '일주 수학 심포지엄 2021' 후원태광그룹 일주 이임용 창업주, 탄생 100주년 온라인 기념행사 진행주식거래엔 막힌 '소수점거래' close (103만400원) 등이 있다. 예비 황제주 반열에는 최근 투자자들의 관심이 커진 2차 전지 업종에 속한 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 802,000 전일대비 15,000 등락률 +1.91% 거래량 284,786 전일가 787,000 2021.08.25 12:24 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복코스피, 외인·기관 사자에 장중 '3120선'...코스닥 '1010선' 근접 close (78만7000원)· 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 768,000 전일대비 2,000 등락률 -0.26% 거래량 151,203 전일가 770,000 2021.08.25 12:24 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 삼성] '승어부' JY…투자·고용·상생안으로 '글로벌 톱' 승부수외국인 순매수에 코스피 장초반 강보합돌아온 외인에 코스피 '3130선' 마감...코스닥 '1000선' 회복 close (77만원)나, 전자제품 소재 업종인 효성티앤씨 효성티앤씨 298020 | 코스피 증권정보 현재가 768,000 전일대비 34,000 등락률 +4.63% 거래량 60,133 전일가 734,000 2021.08.25 12:23 장중(20분지연) 관련기사 노스페이스, 커버낫 등 패션브랜드 러브콜 받는 효성티앤씨'주력 계열사 호조' 효성그룹 시총 증가율 1위…셀트리온은 '후퇴'올해 4배 넘게 오른 효성티앤씨…"더 간다" close (73만4000원), 게임주인 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 840,000 전일대비 7,000 등락률 -0.83% 거래량 66,864 전일가 847,000 2021.08.25 12:24 장중(20분지연) 관련기사 "엔씨소프트, 리니지W 공개로 실적 모멘텀 강화""리니지W로 세계시장 공략…엔씨, 하반기 실적 모멘텀 본격 강화"김택진 엔씨 대표, 상반기 보수 94억원 close (84만7000원) 등 유망 종목들이 꼽힌다. 이들 종목의 경우 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,200 전일대비 400 등락률 -0.53% 거래량 15,211,350 전일가 75,600 2021.08.25 12:24 장중(20분지연) 관련기사 [다시 뛰는 삼성]총수 복귀에 공격투자 예고…대형 M&A 재시동[다시 뛰는 삼성] '승어부' JY…투자·고용·상생안으로 '글로벌 톱' 승부수“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 와 같이 한 주를 여러 주로 쪼개는 액면분할을 하지 않는 이상, 일반 투자자의 접근이 힘들다.

가격 장벽이 쳐진 황제주에 일반 투자자도 접근할 수 있도록, 금융당국은 지난해 8월 소수점 단위 거래제를 도입한다고 했다. 이는 주식을 한 주 단위로 거래하는 것이 아니라, 소수점 단위로 거래할 수 있도록 한 제도다. 예를 들어, 삼성바이오로직스의 주가가 주당 100만원이고 수중에 10만원이 있다면 10만원어치인 0,1주를 매수할 수 있도록 하는 식이다.

그런데 1년이 지나도록 제도는 도입되지 않고 있다. 해답 도출에 난이도가 있는 문제들이 있어서다. 국내 주식의 경우 소수점 거래가 이뤄질 경우 주식을 1주 단위로 규정한 상법 등 관련 법의 보호를 받지 못한다는 문제와 1주 단위인 의결권 행사와 관련한 제도적 보완책을 마련해야 한다. 당국은 해외 주식에 한해 소수점거래를 도입하는 방안부터 풀고 있다.

당국의 고민이 길어지는 동안 주식 열풍은 더욱 거세지고 있다. 특히 주린이(초보 주식투자자)가 급증하고 있다. 연초 3548만 개 계좌에서 시작한 주식거래활동계좌 수는 이달초 5000만개를 넘었다. 1500만 여 개가 8개월 만에 새로 생겼다는 것을 뜻한다. 다음달이면 5100개도 돌파(24일 현재 5075만개)할 전망이다. 주식에 대한 관심은 높아지는데, 정부의 대처가 너무 느리다는 지적이 나온다. 이들이 더 안전하고 장기 투자할 수 있는 길을 걸을 수 있도록 당국이 속도를 높여야 할 시점이다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr