"터지면 대박" 드라마·영화에 눈독 들이는 게임사들(종합)

국내 게임사들이 드라마, 영화, 웹툰 등 콘텐츠 사업에 열을 올리고 있다. 게임 사업 모델에서 점차 영역을 넘나들며 지식재산권(IP)을 키우고, 종합 엔터테인먼트 기업으로 도약하려는 시도가 활발하다.

‘콘텐츠’ 야심 품은 컴투스

25일 게임업계에 따르면 컴투스는 콘텐츠 사업 확장에 가장 적극적인 회사 중 하나다. 컴투스는 이날 미디어 콘텐츠 기업 ‘위지윅스튜디오’의 경영권을 인수한다고 밝혔다. 컴투스는 1607억원을 투자해 위지윅의 보통주 1127만주를 인수했다. 지난 3월 500만주(450억원)에 이어 이번 투자를 통해 총 38.11%의 지분을 확보하고 최대주주가 됐다.

위지윅은 세계 최고의 컴퓨터그래픽(CG), 시각특수효과(VFX) 기술로 넷플릭스 ‘승리호’를 비롯해 국내외 다양한 영화, 드라마 등을 만들어온 제작사다. 유력 자회사를 통해 애니메이션, 웹소설 제작부터 배급·유통까지 하는 미디어 콘텐츠 기업이다. 자회사 ‘엔피’는 메타버스와 연계하는 높은 수준의 가상융합현실(XR) 콘텐츠 제작 역량도 갖추고 있다. 컴투스는 "위지윅의 제작 역량을 확보해 ‘글로벌 종합 콘텐츠 기업’으로 성장을 가속화할 것"이라고 전했다. 영화, 드라마, 웹소설 등 위지윅의 여러 작품을 글로벌 게임으로 제작하고, 컴투스의 인기 게임들을 다양한 콘텐츠로 확장하는 등 트랜스 미디어 전략으로 탄탄한 IP 밸류체인을 만들어갈 계획이다.

컴투스는 특히 콘텐츠 유망 기업에 대한 투자를 통해 세를 확장하고 있다. 송병준 게임빌·컴투스 의장이 대표직을 내려놓고 ‘의장 체제’로 전환한 뒤 인수·합병(M&A)과 투자에 파격적인 행보를 보이고 있다. 드라마 ‘워킹데드’로 유명한 스카이바운드엔터테인먼트와 엠스토리허브, 클래버이앤엠, 미디어캔 등에 투자했고 국내 최대 웹툰 제작사 케나즈와 정글스튜디오를 설립하는 등 게임을 넘어 디지털 콘텐츠 사업으로의 확장에 속도를 높이고 있다. 컴투스의 ‘서머너즈 워’는 게임, 애니메이션 등 영역을 넘나드는 대표적인 IP로 꼽힌다.

게임사들 ‘콘텐츠 기업’ 변신

넷마블은 최근 드라마 ‘사랑의 불시착’ 등으로 유명한 제작사 스튜디오드래곤과 IP 공동 개발을 위해 손을 잡았다. 두 회사는 이야기나 세계관을 기획·개발해 게임이나 드라마로 제작하고 웹툰, 영화, 디지털 콘텐츠 등을 제작한다는 전략이다. 이승원 넷마블 대표는 "창의적인 협업을 통해 미래 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 선보일 것"이라고 말했다. 이 같은 행보를 두고 방탄소년단(BTS) 소속사 하이브에 대한 투자로 큰 재미를 본 넷마블이 엔터테인먼트 사업에도 눈을 돌리고 있다는 분석이 나온다. 넷마블이 2018년 2014억원을 들여 사들인 하이브 주식의 현재 가치는 2조원이 넘는다.

드라마로 대박이 난 게임사도 있다. 스마일게이트가 대표 게임 ‘크로스파이어’를 활용해 제작한 드라마 ‘천월화선’은 중국에서 역대급 기록을 세웠다. 이 드라마는 텐센트 비디오의 누적 조회수가 19억2000만회를 넘었다. 스마일게이트는 드라마 성공 등의 성과에 힘입어 지난해 창사 이래 처음으로 연매출 1조원을 돌파했다. 스마일게이트는 소니픽쳐스와 배급계약을 맺고 미국 헐리우드 영화 진출도 준비하고 있다. 스마일게이트는 영화 제작사 리얼라이즈픽쳐스와 조인트벤처(JV)를 설립해 본격적으로 엔터 사업을 확장한다는 구상이다. 지난 10일 상장한 크래프톤 역시 ‘배틀그라운드’를 중심으로 웹툰, 웹소설까지 사업 영역을 확대해 콘텐츠 기업으로 도약하겠다는 목표를 내걸었다. 크래프톤은 최근 마동석 주연의 단편영화 ‘그라운드 제로’를 공개하고 헐리우드 유명 제작자 아디 샨카를 영입했다.

전문가들은 게임사들이 성장 한계점에 다다르자 ‘콘텐츠 회사’로 변신하고 있다고 풀이했다. 게임산업 자체는 커졌지만 여전히 영화나 드라마에 비해 대접을 받지 못한다는 게임사들의 콤플렉스가 반영됐다는 시각도 있다. 한국게임학회장인 위정현 중앙대 교수는 "게임 산업이 한계에 다다르면서 메이저 게임사일수록 다른 분야를 찾는 경향이 강하다"며 "긍정적으로 본다면 게임사들이 콘텐츠 회사로 변한다고 볼 수 있지만, 후속작 개발보다 엉뚱한 곳에 투자를 집중하는 것은 아쉬운 부분"이라고 지적했다.

