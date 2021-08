경기도, 대학생 '경기사랑' 주제 UCC 공모전

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 대학생의 시선으로 경기도의 문화, 역사, 관광 등을 담아내는 '경기사랑 대학생 창작콘텐츠(UCC) 공모전'을 오는 10월17일까지 개최한다.

이번 공모전은 '경기도의 모든 것을 들여다본다, 줌-인(ZOOM-IN) 경기!'를 주제로 진행된다.

장르와 형식은 광고, 애니메이션, 영화, 뮤직비디오 등 제한이 없다. 장편 부문은 5분 이내, 단편 부문은 1분 이내로 제작해야 한다.

작품은 10월17일까지 공모전 홈페이지를 통해 신청한 뒤 공식 이메일(gyungi.ucc@gmail.com)로 제작 영상을 발송하면 된다.

이번 공모전 심사는 양질의 영상콘텐츠를 선정하기 위해 실무평가단 적격심사 및 전문가ㆍ사회관계망서비스(SNS) 심사 등 단계별 심사를 진행할 예정이다.

수상작은 오는 11월12일 공식 홈페이지를 통해 공개된다. 최종 순위는 시상식이 개최되는 11월20일 발표된다.

상금은 장편 부문 대상 400만원, 단편 부문 대상 250만원 등 총 2000만원이다. 대상부터 동상까지 선정된 작품에 경기도지사 상장이 수여된다.

박승삼 도 평생교육국장은 "대학생들이 경기도의 문화, 예술, 역사, 관광 등에 대해 어떤 시각을 가지고 있고, 어떻게 영상으로 표현할지 기대가 된다"며 "이번 공모전을 통해 대학생들이 경기도에 대해 다시 한번 생각하고 관심을 갖는 좋은 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

