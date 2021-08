NH투자증권, 빅데이터 경진대회 '데이터, 문화가 되다' 개최

[아시아경제 이선애 기자] NH투자권은 국내외 대학(원)생을 대상으오 참신한 아이디어 발굴 및 디지털 인재 조기 확보를 위해서 2021년 빅데이터 경진대회 ‘데이터, 문화가 되다’를 개최한다고 24일 밝혔다.

올해로 2회를 맞이하는 '데이터, 문화가 되다'는 2020년 제1회 대회에서 1200명 이상이 참가한 금융 데이터 기반의 빅데이터 경진대회이다. 국내외 대학생 및 대학원생이면 누구나 참여할 수 있고, 개인 또는 팀(3인 이하) 단위로 NH투자증권 홈페이지 또는 QV/나무(NAMUH) 모바일트레이딩시스템(MTS) 을 통해 참가 신청을 할 수 있다.

이번 대회 분석 주제는 ‘데이터 결합을 통한 주식 보유기간 예측 및 서비스 아이디어 제안’으로 예선은 고객 특성과 거래 패턴 등의 데이터로 주식 보유기간을 예측하는 알고리즘 개발로 진행되고, 본선 및 결선은 예측 알고리즘 등 AI/빅데이터 기반의 서비스 아이디어 제안 평가로 진행된다.

예선 결과물을 제출한 팀을 대상으로 50개 팀을 추첨해 해당 팀 전원에게 경품을 제공하고, 예선을 통과한 팀 구성원 모두에게는 주식투자 체험을 위한 투자지원금을 별도로 지급한다.

예선은 오는 30일 공개되는 금융 실무 데이터를 활용해 10월12일까지 분석 자료를 제출해야 한다. 예선을 통과한 총 50개 팀 중 본선 평가를 통해 16개 팀이 선정되고, 상위 6개 팀을 대상으로 11월26일 결선을 진행해 최종 순위를 확정한다. 총상금은 5000만원 규모로 대상 1팀 1000만원, 우수상 2팀 각 500만원, 장려상 3팀 각 300만원, 입선 10팀 각 100만원의 상금을 수여한다.

추가적으로 대상, 우수상, 장려상 수상팀은 2022년도 NH투자증권에 입사지원 시 서류전형 절차가 면제되며, 대상 및 우수상 수상자에게는 체험형 인턴십 기회도 제공된다.

NH투자증권 관계자는 “데이터 분석에 관심있는 대학(원)생들이 실제 금융 데이터를 직접 다뤄보고, 자신들의 아이디어를 현장에서 평가 받을 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 생각된다”며, “1회 대회 대상 수상자 인턴 채용처럼 우수한 디지털 인재들을 조기 확보하고, 올해 7월 시작된 서울대 산학연구 등과 같이 금융업 데이터 활용 생태계 확대를 위해 노력을 지속할 예정이다”라고 밝혔다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr