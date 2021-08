LGU+, Z폴드3·Z플립3 사전개통…사이먼 도미닉 에스코트 받은 1호 개통고객

[아시아경제 조슬기나 기자] LG유플러스는 24일부터 갤럭시 Z 시리즈 사전예약 가입자를 대상으로 개통을 진행한다.

LG유플러스의 갤럭시 Z폴드3· 갤럭시 Z플립3 1호 개통 고객은 각각 민혜림(34), 류시현(24) 씨다. LG유플러스는 23일 오후 6시 강남역에 위치한 복합문화공간 일상비일상의틈에서 단말기 전달식 및 개통행사를 진행했다.

Z폴드3 1호 개통 고객이 된 민혜림씨는 LG유플러스의 갤럭시 Z 시리즈 광고모델이자 AOMG 인기 아티스트 사이먼 도미닉과 ‘피치스(Peaches.)’ 최고급 SUV 차량을 타고 특별 에스코트를 받으며 행사장에 도착했다. 2등으로 당첨된 류시현씨는 Z플립3와 함께 AOMG 온라인 콘서트 티켓과 피치스 콜라보 굿즈를 받았다. 래퍼 사이먼 도미닉도 ‘특별 개통 고객’으로 2명의 Z 시리즈 1호 개통고객과 함께 개통을 진행했다.

민혜림씨는 “7년가량 LG유플러스 모바일 서비스를 이용해온 나름 장기고객인데, 이렇게 특별한 이벤트에 당첨돼 너무 기쁘다”며 “사이먼 도미닉의 특별 에스코트도 잊지 못할 추억이 될 것”이라고 말했다. 류시현씨는 “모바일, 인터넷, IPTV 등 모든 통신서비스를 네 가족 모두 LG유플러스와 함께하고 있을 뿐 아니라 LG유플러스의 사전혜택이 가장 매력적이라 혹시나 하는 마음에 1호 개통고객 이벤트에 응모하게 됐다”며 “이벤트에 당첨돼 아직도 꿈 같은 기분이고, 이색 행사에 불러주어 감사하다”고 말했다.

한성현 LG유플러스 단말/IoT마케팅팀장은 "고객에게 평생 간직될 즐거운 추억을 남길 수 있도록 복합문화공간 일상비일상의틈과 국내 최대 힙합 레이블 ‘AOMG’의 사이먼 도미닉과 연계한 이색 행사를 기획했다"며 "앞으로도 고객감동을 최우선으로 하는 다채로운 프로모션을 진행할 것"이라고 밝혔다.

U+5G 고객은 합리적인 가격으로 5G 무제한 데이터 이용이 가능하다. 예를 들어, ‘5G 프리미어 에센셜(월 8만5000원)’ 요금제의 경우, 선택약정 25% 할인(2만1250원), U+투게더 결합할인(최대 2만원)을 비롯, 프리미어 요금제 약정할인(5250원), 제휴카드*(최대 1만9000원) 등 월 최대 6만5500원을 할인받아 총 1만9500원에 5G 무제한 요금제를 누릴 수 있다.

특히 공식 온라인몰 유샵(U+Shop)을 통해 가입하는 경우, 유샵용 쇼핑쿠폰팩(최대 5000원) 혜택을 추가로 받을 수 있다. 네이버페이, 스마일캐시 등 총 8종 중 1종을 선택하면 24개월간 매월 최대 5000원 할인쿠폰을 받는 혜택이다. 24개월로 환산하면 최대 18만원 혜택을 받는 셈이다.

‘포인트파크’ 서비스를 이용하면 LG유플러스 제휴사의 보유 포인트를 합산해 휴대폰 단말 구매 시 차감 할인도 가능하다. 신용카드(신한, 하나, 우리, BC, 현대, 삼성, 국민, 농협), 통합 포인트(GS&Point, OK캐쉬백, 롯데 L-Point), 기타 제휴처(현대오일뱅크, S-OIL, 유안타증권) 등 14개 사를 포함한다.

LG유플러스는 갤럭시 Z 시리즈 자급제폰 구매 후 U+알뜰폰 파트너스 9개사를 통해 요금제에 가입하는 고객을 대상으로 8월 24일부터 31일까지 특별할인 요금제를 제공하는 ‘꿀조합’ 프로모션을 진행한다. 지난 해 10월 아이폰12, 올 1월 갤럭시 S21에 이어 세 번째 꿀조합이다.

지난 해 꿀조합 프로모션 론칭 후 누적 가입자는 약 10만명으로 선풍적인 인기를 끌어 이번 3탄을 기획했다고 설명했다. 특히 2030세대 비중이 약 70%를 차지하고 있다.

대상 요금제는 ▲최저 7700원에 7GB(소진 후 3Mbps) ▲최저 1만9800원에 211GB(소진 후 3Mbps) ▲최저 9900원에 65GB(소진 후 3Mbps) 등 LTE 3종이다. 참여사업자별 요금제 가격 및 프로모션 내용은 상이하다.

꿀조합 프로모션을 통해 갤럭시 Z 시리즈 자급제폰을 구입하고 알뜰폰 요금제에 가입한 고객 전원에게는 슈피겐 전용 케이스를 증정한다.

강진욱 LG유플러스 MVNO사업담당은 “갤럭시 Z 시리즈 자급제폰와 U+알뜰폰 요금제를 엮은 꿀조합이 알뜰폰 시장의 성장에 있어 또 한 번의 기회라고 생각한다”며, “앞으로도 특화된 요금제 상품과 별도 혜택 등 ‘꿀’같은 조합을 제공할 수 있도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr