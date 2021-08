제12호 태풍 오마이스에 김포·제주공항 등 국내선 86편 결항

[아시아경제 공병선 기자] 제12호 태풍 '오마이스'가 근접해지자 김포·제주국제공항 등에서 출발하는 국내선 항공편들이 무더기 결항했다.

23일 한국공항공사에 따르면 이날 오후 5시35분 김포공항을 출발해 김해공항으로 가는 에어부산 항공기를 비롯해 제주를 오가는 항공편과 연결편 등 오후 9시 기준 86편의 항공기가 결항했다.

취소된 항공편 중에선 제주공항발이 37편(김포행 25, 김해 7, 청주 2, 울산·포항·군산 각 1편)으로 가장 많다. 이어 김포공항발은 32편(제주행 25, 김해 4, 울산 3편), 김해공항발은 9편(김포행 3, 제주 6편), 청주공항발은 제주행만 4편 등 순이었다.

현재 태풍이 근접한 제주·김해·여수·사천 공항 등 4곳엔 태풍 특보가 발표된 상태다. 기상청에 따르면 태풍 오마이스는 이날 오후 8시 기준 제주 성산 서쪽 약 8km 부근 육상에서 시속 54km로 북동진 중이다.

