경기북부 지자체·철도공기업, '교외선 운행 재개' 상호 협력 약속

지자체, 행정 지원·각종 운영 손실금 부담

철도공기업, 시설 개량 사업·교외선 운영 전반

[아시아경제 라영철 기자] 경기 서·북부를 동서로 연결하는 교외선 운행 재개를 앞두고 관계 기관들이 업무 협약을 맺었다.

양주시는 "경기도를 비롯해 고양시·의정부시 등 교외선 경유 지자체와 국가철도공단·한국철도공사 등 철도공기업과의 교외선 운행 재개를 협력, 추진하기 위한 업무 협약에 공동 서명했다"고 23일 밝혔다.

협약식에는 이재명 경기도지사와 이재준 고양시장, 안병용 의정부시장, 김종석 양주시 부시장, 김한영 국가철도공단 이사장, 손병석 한국철도공사 사장 등이 참석했다.

이들은 경기 동북부 지역의 동·서축 교통망 확보와 교외선 운행 재개를 위해 상호 협력을 약속했다.

이에 따라 경기도는 교외선 운영 관련 시·군 간 의견 조정과 행정 지원을 총괄하고, 양주시·고양시·의정부시는 각종 운영 손실금을 부담한다.

국가철도공단은 교외선 운행재개를 위한 시설개량사업을 추진하고 한국철도공사는 교외선 운영 전반을 맡는다.

교외선 시설 개·보수비 500여 억 원은 전액 국비로 지원되며, 인건비 등 운영비(연간 53억 원)는 노선을 경유하는 양주시·고양시·의정부시 등 3개 지자체에서 분담한다.

교외선은 양주 일영역, 장흥역, 송추역과 1호선 전철 의정부역, 경의중앙선 능곡역을 연결하는 32.1㎞ 구간 노선이다.

1963년 개통 이후 2004년 이용객 감소와 운영 적자 등의 이유로 운행을 중단했지만, 지역민의 운행 재개 요구는 계속됐다.

이번 업무 협약 체결로 8월 중 실시 설계 발주에 이어 오는 2024년 운행을 목표로 업무를 추진한다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr