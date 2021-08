文대통령 "내일 도쿄 패럴림픽 개막…선수단 건강·안전이 최우선"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 내일부터 시작되는 도쿄 패럴림픽 선수단에게 "선수단의 건강과 안전이 최우선"이라며 격려의 메시지를 보냈다.

문 대통령은 23일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "코로나 상황 속에서도 최상의 몸 상태로 안전하게 경기를 치르고, 무사히 돌아올 수 있기를 바란다"며 이같이 밝혔다.

문 대통령은 "장애인 국가대표 선수들의 도전이 우리 국민과 전 세계인에게 용기와 희망이 될 것"이라며 "여러분의 아름다운 도전에 전 세계가 박수를 보낼 것"이라고 밝혔다.

문 대통령은 '우리는 늘 승리했고, 또 한 번 승리할 것입니다'라는 장애인 국가대표 선수단의 슬로건과 'Hotter, Sweeter, Cooler, Winner!'라는 도쿄 패럴림픽 응원 현수막을 인용하며 "여러분은 이미 역경을 이겨낸 승자이며, 패럴림픽이라는 무대에서 또한번 멋진 승자가 될 것"이라고 응원했다.

도쿄 패럴림픽 응원 현수막은 방탄소년단(BTS)의 노래 '버터' 가사를 살짝 바꾼 것으로 화제가 된 바 있다.

문 대통령은 "현장에서 선수들과 동고동락하고 있는 대한장애인체육회 임직원과 지원해 주시는 모든 분께 감사의 말씀을 전한다"며 "국민들이 여러분과 항상 함께할 것이다. 저도 함께하겠다"는 말로 응원을 마쳤다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr