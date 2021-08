박진·유승민·윤희숙·최재형 "'언론장악법' 저지 위해 공동 투쟁 나서야"

윤희숙 "언론 부르카법, 어떻게 해서든 막아야"

[아시아경제 이현주 기자] 국민의힘 대선 예비후보인 최재형 전 감사원장과 박진·윤희숙 의원이 23일 중앙당사에서 기자회견을 열고 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률(언론중재법) 강행 처리를 막기 위해 "조속히 당 지도부는 후보 연석 회의를 개최해 공동 투쟁에 나서주길 바란다"고 밝혔다. 이날 유승민 전 의원도 뜻을 함께 했지만 일정상 직접 참석하지는 못 했다.

세 후보는 이날 언론중재법 개정안 저지를 위해 당 지도부와 대선 예비후보들 간 연석회의 통한 공동 투쟁 외에도 언론단체와 연대 모임 개최를 요구와 날치기 강행 즉각 중단을 촉구했다. 국회 문화체육관광위원회를 통과한 언론중재법 개정안은 25일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.

박진 의원은 이날 "자유민주주의를 압살하는 언론장악법을 저지해야 한다"면서 "대선후보들부터 투쟁 제1선에 서야 한다"고 말했다. 박 의원은 "국민의힘 대선 후보들은 개인적 고려나 정치적 계산 없이 즉각적으로 연대 투쟁에 동참해야 한다"고 강조했다.

윤희숙 의원은 "가짜뉴스를 가장 많이 생산하는 업체가 청와대와 여당"이라며 "이런 방식 자체가 아프가니스탄 여인들한테 뒤집어 씌워 놓고 있는 부르카와 같다"고 지적했다. 윤 의원은 "아무런 표현을 못 하도록 하는 것 아니냐"며 "어떻게 해서든 막아야 한다"고 말했다. 언론단체들과 연대모임도 제안했다.

최재형 감사원장은 "언론자유말살법 날치기 기도를 즉각 중단하라"며 "만약 국민의 뜻을 역행해 날치기를 강행할 경우 범국민정권 퇴진 운동에 직면할 수 있음을 엄중히 경고한다"고 했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr