美부통령, 동남아 순방 시작…中영향력 견제

[아시아경제 조슬기나 기자] 카멀라 해리스 미국 부통령이 싱가포르 방문을 시작으로 동남아 순방길에 올랐다고 AP통신 등 주요 외신이 23일(현지시간) 보도했다.

해리스 부통령은 이날 싱가포르에서 할리마 야콥 싱가포르 대통령, 리셴룽 총리를 만난 뒤 공동 기자회견에서 "남중국해에서 국제질서와 항행 자유에 기초한 규칙에 대해 파트너 및 동맹국과 협력할 것"이라고 밝혔다. 이번 순방은 동남아시아 지역에서 남중국해를 둘러싼 중국의 영향력 확대 행보를 견제하기 위한 것으로 해석된다.

해리스 부통령은 24일에는 싱가포르 기업인들과 만남을 가진 후, 이틀 간 베트남을 찾는다. 미국 부통령으로 베트남을 방문하는 것은 이번이 처음이다. 경제, 안보문제 외에도 코로나19 확산 방지를 위한 노력과 관련해서도 논의할 것으로 예상된다.

주요 외신은 해리스 장관이 싱가포르, 베트남 정상들과 만나 자유롭고 개방적인 인도-태평양 지역의 필요성을 역설하면서 중국 견제에 힘을 쏟을 것으로 보인다고 보도했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr