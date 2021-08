[아시아경제 임혜선 기자] 이재현 CJ그룹 회장 장남인 이선호 CJ제일제당 부장(사진)이 고(故) 이건희 삼성전자 회장이 소유했던 서울 장충동 소재 저택을 196억원에 매입했다.

23일 CJ그룹에 따르면 이선호 부장이 매입한 저택은 대지면적 2033㎡에 연면적 901㎡ 규모의 한 동으로 지어졌다. 이 저택은 이건희 회장이 별세한 뒤 홍라희 전 리움미술관장과 이재용 삼성전자 부회장, 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성복지재단 이사장 등에게 공동 상속됐다.

최근 삼성가 유족들이 이 회장 소유 부동산 자산을 정리하는 과정에서 이선호 부장이 지난달 이 저택을 매입했다.

