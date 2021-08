요진건설산업은 임시 주주총회를 열고 송선호 신임 대표이사 사장을 선임했다고 23일 밝혔다.

요진건설산업은 "올해 창립 45주년을 맞아 책임 경영으로 한 단계 더 성장하기 위해 이번 인사를 단행했다"고 설명했다.

송선호 신임 대표이사는 제1금융권을 거쳐 1999년 요진건설산업에 입사해 재무와 투자운영에 경험을 쌓았다.

지난 22년간 요진건설산업에 근무하며 직원들에게 신망이 두터운 것으로 평가받고 있다. 개발영업본부장과 재무회계본부장을 지내며 경영 역량을 입증했다.

요진건설산업은 "이번 인사를 통해 변화하는 국내외 상황과 부동산 시장에 발맞춰 폭넓은 포트폴리오를 준비하고 있는 요진건설에 내실 있는 질적 성장이 이뤄질 것으로 기대하고 있다"고 밝혔다.

