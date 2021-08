[아시아경제 이민우 기자] 일신바이오 일신바이오 068330 | 코스닥 증권정보 현재가 5,940 전일대비 50 등락률 +0.85% 거래량 1,218,455 전일가 5,890 2021.08.23 14:54 장중(20분지연) 관련기사 서린바이오를 이어갈 역대급 후속주 등장!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 큰손 外인들의 순매수 1위 ‘이 종목’! 무조건 시초가 공략! close 는 아이에스씨와 27억원 규모의 동결건조기 수출 공급계약을 체결했다고 23일 공시했다. 이는 지난해 별도 기준 매출액의 12.88%에 해당하는 수준이다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr