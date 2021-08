금융위 "농협발 '도미노 가계대출 중단' 없을 것"

신용팽창에 대해선 여전히 강한 우려 표해

[아시아경제 김진호 기자] 금융당국이 농협은행 등의 가계대출 취급중단으로 우려되는 '도미노 대출 불가' 우려와 관련해 "가능성이 매우 낮다"며 진화에 나섰다.

금융위원회는 23일 보도설명자료 배포를 통해 "최근 농협은행의 주택담보대출 취급중단 조치는 목표치를 크게 초과한 농협은행이 계획 준수를 위해 취한 조치"라고 밝혔다.

금융위에 따르면 농협은행과 농협중앙회는 지난 7월 말 기준 '금년 가계대출 취급 목표치'를 매우 높은 수준으로 초과한 상황이다. 농협은행은 자체점검 결과 증가세가 높은 '주담대' 한시적 취급중단 없이는 연중 목표치 준수가 불가능하다는 판단하에 중단 조치를 내렸다고 금융위에 보고했다.

다만 금융위는 농협은행과 농협중앙회의 주담대 등 취급중단 같은 조치가 금융권 전반으로 확산될 가능성은 매우 낮다고 지적했다. 대형 시중은행을 포함한 대다수 금융사가 가계대출 자체 취급 목표치까지 여유가 많이 남았다는 설명이다.

우리은행과 SC제일은행의 경우도 연간 자체적인 리스크관리 기준에 따라 일부 상품의 공급을 조절한 것이라며 확대 해석을 경계했다.

금융위 관계자는 "농협은행 등 일부 은행의 대출취급 중단 조치로 금융소비자 불편이 발생하지 않는지 면밀히 모니터링하겠다"라고 했다.

한편 금융위는 이번 사태와 별개로 급격히 늘어난 신용팽창에 대해선 여전히 강한 우려의 목소리를 냈다. 최근 1년 반 동안의 신용팽창기와 달리 앞으로는 대출금리 인상, 우대금리 하향조정, 대출한도 축소 등이 발생할 수 있다고 경고했다.

금융위는 "향후 민간신용 공급조절이 불가피할 것"이라며 "경제주체들도 이러한 측면을 종합적으로 고려해 자금조달 등을 결정할 필요가 있다"고 했다.

김진호 기자 rplkim@asiae.co.kr