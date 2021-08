[아시아경제 이민우 기자] 라이프시맨틱스 라이프시맨틱스 347700 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 350 등락률 +3.10% 거래량 155,788 전일가 11,300 2021.08.23 11:44 장중(20분지연) 관련기사 “한국비엔씨” 놓치신 분! 내일 후속株 쭉쭉 갑니다![특징주]라이프시맨틱스, '원격의료 수혜' 9% 강세모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 바디프랜드와 4억원 상당의 바디스케일 공급 계약을 체결했다고 23일 공시했다. 이는 지난해 매출액의 15.60%에 해당하는 규모다.

