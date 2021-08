빙그레 '더:단백’, 출시 3개월 만에 120만개 팔렸다

[아시아경제 임혜선 기자] 빙그레는 ‘더:단백 드링크 초코’가 출시 3개월 만에 120만개 판매를 돌파했다고 23일 밝혔다.

‘더:단백’은 지난 5월 빙그레 건강통합 브랜드 ‘빙그레 건강tft’가 체계적인 제품 설계를 통해 출시한 단백질 전문 브랜드다. ‘더:단백 드링크 초코’는 브랜드를 론칭하면서 처음으로 내놓은 제품이다. 이 제품의 당 함량은 1g미만에 불과하고 단백질 함량은 20g에 달한다.

빙그레는 ‘더:단백’의 브랜드 인지도를 높이기 위해 배우 소지섭을 모델로 발탁했다. 이번에 촬영한 광고에서는 소지섭이 진정성있는 광고를 찍기 위해 고군분투하는 스토리를 유쾌하게 풀어냈다. 빙그레는 소지섭의 건강한 이미지가 ‘더:단백’ 제품 컨셉에 부합해 좋은 시너지를 낼 수 있을 것으로 기대하고 있다.

‘더:단백’은 온라인 상으로도 다양한 마케팅 활동을 펼치고 있다. ‘더:단백’은 인스타그램 공식계정을 통해 제품 홍보와 '더:단백 챌린저스' 활동을 지원하고 있다. '더:단백 챌린저스'는 건강과 운동에 관심이 많은 지원자들을 선발해 '더:단백' 제품과 홈트레이닝 용품 및 운동코칭을 지원하는 프로그램이다. 챌린저스에 선정되면 유명 트레이너들에게 랜선으로 개별 운동 스케줄 및 운동법에 대해 코칭을 받을 수 있으며 20일간 ‘더:단백’ 제품을 직접 먹으며 운동하는 모습을 본인의 사회관계망서비스(SNS) 채널에 공유하는 활동을 펼친다. 50명의 1기 챌린저스는 활동을 마무리했으며 2기는 150명으로 인원을 늘려 선발을 완료하고 활동을 시작할 예정이다.

