세계 헬스케어업체 분산투자…KTB자산운용, 새 펀드 상품 출시

[아시아경제 이민우 기자] KTB자산운용이 세계 증시에 상장된 헬스케어 관련 종목에 투자하는 펀드 상품을 출시한다.

KTB자산운용은 이 같은 'KTB라자드디지털헬스1등주펀드'를 출시했다고 23일 밝혔다.

이 상품은 세계 헬스케어산업의 시장 선도 우량기업에 투자한다. 세계 헬스케어산업 가치사슬(벨류체인) 전체를 대상으로 기업기초여건(펀더멘탈)에 기초한 다각적 접근 방식을 통해 20~40여개 종목을 선별해 투자한다. 질병 발병 이후 치료 관련 기업투자와 질병 발병 이전 예방 관련 기업 투자를 적절한 비중으로 배분해 초과수익 기회를 모색한다는 설명이다. 또한 환율 변동위험을 회피하기 위해 외화표시 자산에 대해 90%~110% 수준으로 환헤지 전략도 구사한다.

위탁운용사는 미국의 라자드자산운용이다. 이미 세계 헬스케어산업에 약 16조5000억원 가량을 투자하고 있다. 다년간의 투자경험과 전문성을 바탕으로 헬스케어산업 투자의 선두주자로 인정받고 있다. 특히 ESG(환경·사회·지배구조) 통합 스크리닝 절차를 통해 투자기업에 대한 위험을 선제적으로 관리할 계획이다.

인공지능(AI) 알고리즘도 활용해 산업 관련 최신 경향을 운용전략에 반영한다. 기업 연구분석 인력 외 운용사 자체적으로 개발한 AI가 헬스케어산업 관련 특허 출원 현황을 지켜보고 분석하는 식이다.

이 상품은 현재 NH투자증권 NH투자증권 005940 | 코스피 증권정보 현재가 12,550 전일대비 200 등락률 +1.62% 거래량 330,782 전일가 12,350 2021.08.23 10:42 장중(20분지연) 관련기사 빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박증권사 부동산 임대수입 넘버원 '대신증권'하이·BNK투자증권...지방금융지주 증권사 실적 돋보이네 close 과 KTB투자증권 KTB투자증권 030210 | 코스피 증권정보 현재가 7,020 전일대비 80 등락률 -1.13% 거래량 316,253 전일가 7,100 2021.08.23 10:42 장중(20분지연) 관련기사 빚투 늘자...증권사 상반기 이자수익 9000억 육박KTB證 상반기 순익 928억 '사상 최대'…반년새 전년 120% 돌파"메타버스·우주산업 투자하세요"…KTB자산운용 새 펀드 출시 close 에서 가입할 수 있다. 이승환 KTB자산운용 글로벌운용팀장은 "전 세계적으로 헬스케어산업에서 다양한 신약 물질, 치료방법, 진단 및 예방기술들이 빠르게 발전하고 있다"며 "평균수명이 길어져 헬스케어산업 부가가치 창출 여력이 증가하고 있는 현재 시점에서 KTB헬스1등주펀드는 장기적 관점에서 좋은 투자상품이 될 것"이라고 말했다.

