동반위, 소상공인에 간편결제 단말기·키오스크 5만대 무상 지원

NFC, QR코드 결제 단말기·무인 키오스크 보급

[아시아경제 김희윤 기자] 동반성장위원회(위원장 권기홍)와 신용카드사회공헌재단(이사장 김주현)은 소규모 영세 사업자·자영업자 경영 지원을 위해 지난해에 이어 올해도 신용카드 간편결제 단말기를 5만대 이상 무상으로 보급한다고 23일 밝혔다.

이번 무상보급은 동반위와 카드업계가 함께하는 ‘신용카드 영세가맹점 지원사업’의 일환으로 근거리무선통신(NFC)과 QR코드로 결제할 수 있는 신결제수단 단말기와 무인 결제가 가능한 키오스크 보급을 지원한다.

해당 사업을 통해 최근 사회 전 분야에서 빠르게 확산되는 비대면, 디지털화에 대처할 수 있도록 비대면 접촉, 무인결제 등 디지털 기술을 활용한 신결제 인프라를 영세가맹점에 보급해 경영환경을 개선하고자 한다고 동반위 측은 설명했다.

카드업계는 신용카드재단을 통해 2023년까지 총 400억원을 지원할 계획을 수립했다. 지난해부터 국내 모든 밴(VAN)사가 참여하여 신형 단말기를 개발하고 전국 가맹점에 보급하고 있다. 올해 상반기까지 전국 2만5000개 이상의 가맹점이 지난 1차 지원 사업을 통해 혜택을 받았다.

지원받은 1000개 가맹점 대상 단말기 관리 실태 및 만족도 등을 조사한 결과 단말기 설치 이후 고객이 희망하는 다양한 결제방식 지원으로 업무편의가 증가했고 키오스크 설치로 인건비 절감에 도움을 준 것으로 나타났다.

강릉에서 1인 카페를 운영하는 A씨는 “지역 특성상 휴가철에 고객이 몰리는데 단기간 직원을 고용하기에는 부담스러웠다”며, “키오스크를 지원 받아 혼자서 매장을 운영하기가 수월해졌고 간편결제 선택과 대기시간 감소로 고객 만족이 높다”고 밝혔다.

대구에서 미용실을 운영하는 B씨도 “업종 특성상 코로나19로 고객 접촉을 최소화하기 위해 알아보다가 신결제수단 단말기로 교체했는데, 고객이 직접 결제수단을 선택하고 휴대폰만 있어도 본인 직접 결제가 가능해 위생에 도움이 된다”고 말했다.

동반위와 신용카드재단은 2차 지원사업 규모를 5만대 이상으로 확대하고 지원 조건도 업력 2년 이상에서 1년으로 완화해 보다 많은 영세가맹점에 맞춤형 단말기를 지원할 계획이다.

올해부터는 신용카드결제단말기(CAT)에 NFC와 QR코드 결제기능을 탑재한 ‘일체형 단말기’를 선택할 수 있다. 또 신용카드 영세가맹점이면 유흥·향락 등 일부 업종을 제외하고 지원받을 수 있다.

김주현 신용카드재단 이사장은 “코로나19 장기화로 어려움을 겪고 있는 영세 자영업자 분들께 인건비 절감과 위생상 안전을 지키는데 도움이 되길 바란다”고 밝혔다.

권기홍 동반위 위원장은 “본 사업은 코로나19로 인한 어려운 시기를 함께 극복하기 위한 소상공인과 카드업계의 상생협력 우수사례”라며 “소상공인을 위한 신결제수단(NFC, QR코드 결제 등) 지원을 통해 디지털 격차를 완화하고 인건비를 절감하는 등 소상공인의 경쟁력을 강화하여 경영위기를 극복할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

