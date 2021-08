[e공시 눈에 띄네] 코스피-20일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 대원화성=내구성 및 유연성 우수한 기능성 폴리우레탄 필름 및 제조방법 특허 취득

◆ 대우건설=대우건설, 송도아이비에스에 1500억원 규모 채무보증 결정

◆ 현대모비스=2021년 단체교섭에 따른 회사주식 지급을 위해 105억원 상당 자사주 4만692주 처분 결정

◆ KH 필룩스=자회사 케이에이치강원개발, 강원도개발공사로부터 알펜시아리조트의 자산, 부채 및 영업 일체 7115억원 상당에 양수 결정. 계약금 납부 위해 KH 필룩스는 케이에이치강원개발에 345억원 대여 결정

◆ 대우조선해양=계열사 신한중공업의 회생계획안에 따른 채권 일부 출자전환 목적으로 701억원 상당 보통주 1402만1198주 출자 결정

◆ 현대코퍼레이션=미국 현지법인 현대코퍼레이션USA에 235억원 규모 채무보증 결정

◆ 제이콘텐트리=계열사 메가박스 중앙과 500억원 규모 자금보충 및 조건부 채무인수 약정 체결 결정

◆ 디아이=계열사 SW개발에 86억원 규모 채무보증 결정

◆ 동일제강=150억원 규모 유상증자 결정

◆ SK = SK머티리얼즈 흡수합병 결정

◆ 바다로19호=4억5000만원 규모 선박투자회사 수입 분배

◆F&F=김창수 외 9인에서 에프앤홀딩스 외 9인으로 최대주주 변경

◆ 흥아해운=완전자본잠식 해소로 상장적격성 실질심사 관련 기업심사위원회 심의대상으로 선정

