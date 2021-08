서울 장위동서 2ｍ 깊이 싱크홀 발생…행인 부상

[아시아경제 송승윤 기자] 21일 오후 6시 10분께 서울 성북구 장위동 한 인도에서 지름 약 1m, 깊이 약 2m의 싱크홀(땅 꺼짐 현상)이 생겼다.

인근을 지나던 20대 남성이 이 싱크홀에 빠져 다리 등에 찰과상을 입고 병원으로 이송돼 치료를 받았다.

성북구청은 전날 인근 도로를 통제하고 땅 꺼짐 구간을 메우는 복구 작업을 완료한 상태다.

