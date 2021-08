▶조일분씨 별세, 양진철(전 경기경제자유구역청장) 씨 모친상 = 21일, 경기 안성 성혜원장례식장 1호실, 발인 23일, 장지 안성시 추모공원. (전화)031-671-6500

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr