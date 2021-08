강서구, 학교 내 불법 촬영 카메라 설치 여부 집중 점검

학교 82개교 대상 9월3일까지 추진...화장실, 탈의실 등 불법 촬영 가능성이 높은 장소 집중 점검

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)가 빈번히 발생하는 디지털 성범죄를 막기 위한 예방활동에 나섰다.

구는 학교 내 불법 촬영 근절을 위해 지역 내 학교 82개교를 대상으로 집중 점검을 실시한다고 밝혔다.

최근 타지역 학교에서 불법 촬영 범죄가 발생해 상당수의 학생·학부모, 교직원들이 불안감을 느끼고 있는 상황이다.

이에 구는 불법촬영시민감시단 8명, 여성안심보안관 8명, 강서안전지킴이 14명 등 총 30명으로 구성된 점검반을 편성해 학교 내 불법 촬영에 대한 집중 점검을 실시한다.

점검 대상은 초등학교 35개교, 중학교 22개교, 고등학교 23개교, 특수학교 2개교다. 점검 기간은 23일부터 9월 3일까지다.

점검은 2인 1조로 편성된 점검반이 학교 내 화장실, 탈의실 등 불법 촬영 카메라 설치 가능성이 높은 장소를 선정해 육안으로 불법 촬영 의심물체와 정체불명의 흠집, 구멍 등을 빈틈없이 확인한다.

이후 전파탐지기와 렌즈탐지기 등 점검 장비를 통해 콘센트 등 전기장치와 나사, 스위치, 환풍구, 쓰레기통까지 꼼꼼히 점검한다.

특히 불법 촬영 카메라가 주로 설치되는 화장실 하부와 벽면 구멍 등을 집중 점검할 방침이다.

점검 과정에서 의심 흔적 발견 시 즉시 경찰에 신고하고, 불법 촬영 우려가 있는 흠집, 구멍 등은 점검 후 학교 측에 신속한 보수를 요청할 계획이다.

