윤희숙 "이재명, 사람 죽어가는데 희희덕거리며 먹방…24시간이 거짓 쇼"

[아시아경제 황수미 기자] 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사가 '쿠팡 물류센터 화재 대응 논란'에 대해 사과하자 윤희숙 국민의힘 의원은 "사과가 아니라 진짜 잘못을 은폐하는 사과 쇼"라고 지적했다.

윤 의원은 21일 자신의 페이스북에 '이재명 지사님, 지금 할 일은 사과가 아니라 귀가입니다'라는 제목의 글을 올리며 이같이 말했다. 그는 "이 지사의 사과는 사과 쇼"라며 "떡볶이 먹방에 대해 단 한마디도 하지 않았다"고 비판했다.

앞서 이 지사는 지난 6월 경기 이천 쿠팡 물류센터 화재 당시 현장을 뒤로하고 맛 칼럼니스트 황교익 씨와 '떡볶이 먹방'을 촬영한 사실이 알려져 논란이 일자 "나름 최선을 다했다고 생각했었지만, 모든 일정을 즉시 취소하고 더 빨리 현장에 갔어야 마땅했다는 지적이 옳다"며 사과한 바 있다.

이에 윤 의원은 "지금 국민들이 현장에 일찍 오지 않았다고 질책하는 것이 아니다"라며 "일정의 문제가 아닌 심성의 문제, 판단착오가 아니라 기본적 도덕감의 문제가 드러난 것"이라고 지적했다. 이어 "사람이 죽어가는데 희희덕거리며 먹방을 찍을 수 있는 비정상적 인간성과 권력에 대한 병적인 집착이다"라고 강조했다.

또한 윤 의원은 "그러면서 7년간 세월호는 그렇게 팔아먹고, 화재 희생자한테는 제발 무사히 돌아오기를 애타게 빌고 또 비는 영결사를 썼다"며 "거짓 쇼가 아닌 순간이 24시간 중 단 한 순간이라도 있느냐"고 되물었다.

그러면서 "이 지사는 이 나라 지도자가 될 기본적 소양과 자질조차 전혀 없다는 사실을 국민 앞에 스스로 까발렸다"며 "당장 도지사 권한과 대선 후보직을 내려놓고 집으로 돌아가시는 게 국민의 불안을 덜고 평안케 하는 길"이라고 덧붙였다.

