다음주 전국 4000가구 분양…서울은 '0', 과천 지정타 마지막 공공분양

다음 주에는 전국 4000여 가구의 분양이 이뤄진다. 과천 지식정보타운(지정타)의 마지막 공공분양이 특히 주목된다. 서울 분양 물량은 없다.

21일 부동산 전문 리서치업체 리얼투데이에 따르면, 8월 넷째 주에는 전국 7곳에서 총 4031가구(오피스텔, 도시형생활주택, 주상복합, 공공분양, 국민임대, 민간임대 포함, 행복주택 제외)의 청약 접수를 실시한다.

전국 4031가구 중 2788가구의 분양이 수도권에서 이뤄진다.

특히 경기도 과천시에서는 과천지식정보타운의 마지막 공공분양인 '과천 지식정보타운 린 파밀리에'가 1순위 청약접수를 받는다.

단지는 지하 2층∼지상 29층, 5개 동, 전용 46·55·84㎡ 총 659가구 규모다.

이 가운데 공공분양 318가구, 신혼희망타운(공공분양) 227가구 등 545가구가 이번에 분양된다. 신혼희망타운(행복주택) 114가구는 추후 공급될 예정이다.

과천지식정보타운 마지막 공공분양인 데다, '준강남'으로 꼽히는 과천에서 공급되는 입지인 만큼 예비 청약자들의 큰 관심을 받을 것으로 보인다.

분양가는 전용 84㎡ 기준으로 7억8670만∼8억7260만원(유상옵션 제외) 수준에 책정됐다.

오는 23일 특별공급을 시작으로 24일 1순위, 25일 2순위 청약 접수를 진행한다. 당첨자 발표는 31일이며 계약일은 11월 8∼13일이다. 입주는 2024년 4월 예정이다.

경기 화성시에서는 2000가구 이상의 대단지 '힐스테이트 봉담 프라이드시티'의 해당지역 1순위 청약 접수가 진행된다. 인천 계양구에서는 '계양 서해그랑블 더테라스'의 해당지역 1순위 청약 접수가 실시된다.

모델하우스는 6곳에서 오픈한다. 경기 포천시에서는 태봉공원 특례사업을 통해 조성되는 '태봉공원 푸르지오 파크몬트'의 모델하우스를 오픈하며 경기 김포시에서는 '풍무역 파크 트루엘' 오피스텔의 모델하우스를 오픈한다. 대구 달서구에서는 '달서 SK VIEW'의 모델하우스를 오픈할 예정이다. 20일에는 '한화 포레나 수원원천'이 사이버 모델하우스를 오픈해 본격 분양에 나선다.

발표는 '효성해링턴 플레이스 상무역' 등 7곳, 계약은 15곳에서 진행된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr