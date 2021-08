[아시아경제 정동훈 기자] 루마니아 정부가 유통기한이 임박한 코로나19 모더나 백신 45만회 분을 한국에 기부하기로 했다.

루마니아 국영 통신 아제르프레스가 21일 보도한 바에 따르면 루마니아 정부는 인도적 차원에서 이번 지원을 승인했다.

루마니아 보건부는 우리 정부의 상황에 따라 백신 수송이 확정될 것이라고 밝혔다. 앞서 우리 정부는 모더나 측이 내부 사정을 이유로 이달 한국에 공급할 백신 물량(850만회분)을 절반 이하로 축소하자 대표단을 미국 모더나 본사에 파견, 강한 유감을 표명했다.

