[아시아경제 정동훈 기자] 21일 코로나19 일일 신규 확진자 수는 1880명을 보였다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준 신규 확진자가 1880명 늘어 누적 23만4739명이라고 밝혔다. 이는 전날 2052명보다 172명 줄어든 수치로 이틀만에 2000명대 아래 수치를 보였다.

1주일 전인 지난주 토요일(14일 0시 기준)의 1928명과 비교하면 48명 적다. 이날 신규 확진자의 감염 경로를 보면 지역발생이 1814명, 해외유입이 66명이다.

하루 신규 확진자는 지난달 7일부터 46일 연속 네자릿수를 이어갔다.

