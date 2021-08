일진하이솔루스, 유럽 수소차 시장 첫 진출

유럽 최대 환경특장차 제조사 파운그룹과 수소연료저장시스템 공급 계약 체결

[아시아경제 김철현 기자] 일진그룹의 친환경 수소연료저장 솔루션 전문기업인 일진하이솔루스(대표 안홍상)가 유럽 수소차 시장에 진출한다.

일진하이솔루스는 20일 독일의 파운(FAUN)그룹과 수소연료저장시스템 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 파운그룹은 독일 오스터홀츠에 위치한 유럽 최대 환경특장차(도로 청소·생활폐기물 처리 트럭) 제조사이다.

첫 계약은 수소 환경특장트럭 120대이며, 2025년까지 누적 기준 2000대 이상으로 공급을 확대해 나갈 계획이다. 통상적으로 상용차는 고출력 성능이 요구되므로 대당 승용차 6~12대 규모의 수소연료저장시스템이 탑재된다.

유럽은 글로벌 시장 중 수소 경제가 가장 빠르게 발전하는 시장이다. 지난 2020년 유럽집행위원회(EC)는 2030년까지 연간 1000만톤 규모의 그린수소 생산체계 구축 계획을 발표한 바 있다. 파운그룹은 이러한 시장 흐름에 따라 주력 모델을 수소전기트럭으로 전면 교체 중이다.

안홍상 일진하이솔루스 대표는 "이번 계약은 그동안 준비해 온 글로벌 시장 진출의 첫 걸음"이라며 "유럽은 수소 경제가 빠르게 성장하는 시장으로, 전략적 협력 확대를 통해 유럽 수소저장솔루션 시장을 선점해 나가겠다"고 말했다.

