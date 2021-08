넷마블, 스튜디오드래곤과 IP 공동개발 '맞손'

[아시아경제 부애리 기자] 넷마블이 스튜디오드래곤과 지식재산권(IP) 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 20일 밝혔다.

넷마블과 스튜디오드래곤은 IP 초기 기획 단계부터 세계관, 시나리오 등을 공동 개발해 각각 게임과 드라마로 제작하고 세계관 확장을 통해 IP를 육성 시킨다는 계획이다. 2차 콘텐츠 개발과 라이선싱 사업에 대해서도 상호 협력한다.

스튜디오드래곤은 글로벌 프리미엄 IP 180여편을 보유하고 있는 아시아 최대 규모의 드라마 스튜디오다. 2016년 CJ ENM의 드라마 사업본부가 물적분할해 설립됐다. 스튜디오드래곤은 230명 이상의 핵심 크리에이터와 함께 연간 30편 내외의 드라마 시리즈를 제작해 다양한 플랫폼에 유통하고 있다. '사랑의 불시착', '사이코지만 괜찮아', '경이로운 소문' 등이 넷플릭스 톱10에 오르기도 했다.

이승원 넷마블 대표는 "이번 업무 협약은 두 회사의 원천 IP 개발력 강화에 크게 기여할 것으로 기대한다"며 "창의적인 협업을 통해 차별화된 재미와 미래 경쟁력을 갖춘 콘텐츠를 선보일 수 있도록 하겠다"고 말했다.

강철구 스튜디오드래곤 대표는 "우수한 스토리와 세계관의 기획·개발을 통해 게임과 드라마는 물론 2차 저작물에 이르기까지 IP 사업 확장에 힘쓸 것"이라고 전했다.

