[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

(8월 23일 자)

▶ 행정 6급 도시과 이현희 ▶ 행정 7급 총무과 이미정, 총무과 이민아 ▶ 행정 8급 교통에너지과 박명철, 신흥동 조성호

▶ 사회복지 8급 내서면 박규남, 이안면 박준태 ▶ 운전 8급 화북면 최희원

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr