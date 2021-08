속보[아시아경제 양낙규 군사전문기자]레바논에 파병된 동명부대 부대장 등 간부 3명이 조기 귀국한다. 해외파병 부대에서 간부 3명이 해외파병 업무 부적격 판정을 받고 귀국한 사례는 처음이다.

19일 군 관계자는 공금 횡령과 후원물품 개인적 사용, 음주회식 의혹 등이 제기된 동명부대 부대장 등 간부 4명에 대한 귀국 심의 절차를 진행하였으며 이들 중 3명에 대해 해외파병 업무 부적격 판정을 내려 조기 귀국시키기로 했다”고 말했다.

국방부 조사본부와 합참 감찰실이 지난달 25일부터 지난 3일까지 현지 합동 감찰 결과, 제기된 의혹 일부를 확인한 것으로 알려졌다.

