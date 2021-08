목포YMCA, 제18회 에너지의 날 ‘불을 끄고 별을 켜다’ 행사 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포YMCA가 주관하는 제18회 에너지의 날 행사를 오는 20일 시네마라운지MM에서 오후 7시 30분부터 9시 10분까지 행사가 진행된다.

19일 목포YMCA에 따르면 이번 행사는 에너지시민연대와 목포시지속가능발전협의회가 주최하고, 20개 기관·단체가 참여해 유튜브 생중계로 진행된다.

에너지의 날은 지난 2003년 8월 22일 그해 최대 전력소비(4598만㎾)를 기록한 날을 계기로 기후변화와 에너지 절약에 대한 범국민적 인식 확산을 위해 에너지시민연대가 지난 2004년 8월 22일을 에너지의 날로 지정하며 시작됐다.

제18회 에너지의 날은 오는 20일 서울을 비롯한 8개 시·도에서 동시 개최되며, 특히 ‘전국 동시 5분 소등’ 행사는 정부의 탈석탄, 탈원전 정책에 따라, 에너지 절약 필요성이 강조되는 시기에 전국 5만 세대의 가정과 공공기관, 전국 주요 랜드마크, 기업 등에서 전국 동시 진행된다.

목포에서는 목포대교, 국립목포해양대학교 소등과 함께 신안비치 1차 아파트, 신안비치팔레스 등 다수의 목포 시민들이 기후와 미래를 지키는 절전 행동에 함께 할 계획이다.

이번 에너지의 날 행사를 주관하고 있는 국립목포해양대학교 한원희 교수(해사대학 기관시스템공학부)는 “폭우와 불볕더위 등 이상기후 현상에 인류가 대처하기 위해서는 에너지의 소비를 줄이고 자연으로 돌아가는 것이 가장 확실한 방법이다”고 말하면서 “전국 동시 소등 5분, 냉방 온도 2도 올리기 행사에 적극적으로 참여해 주실 것”을 당부했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr