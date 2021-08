[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 함안군이 함안버스터미널에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 안심콜 서비스를 운영한다.

군은 전염병 확산을 막고 확진자 발생 시 신속·정확한 역학조사를 위해 함안버스터미널에서도 안심콜 서비스를 시작한다고 19일 밝혔다.

함안버스터미널 안심콜 번호로 전화를 하면 출입 기록이 자동 등록된다.

수집된 정보는 개인정보 보호를 위해 4주간 보관된 후 자동 폐기되며 안심콜 통신료는 전액 무료이다.

