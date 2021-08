산청자원봉사센터, 예방접종센터 봉사자 ‘안녕키트’ 전달

이동안내, 이상 반응 모니터링 관찰 대응, 출구 안내 등 활약



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군자원봉사센터가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방접종센터 자원봉사자들을 위한 ‘서부 공감 안녕키트’를 제작해 나눔 활동을 진행했다고 19일 밝혔다.

지원 대상은 지난 4월부터 산청군 예방접종센터에서 이동안내, 이상 반응 모니터링 관찰 대응, 출구 안내 등 활약을 펼치고 있는 자원봉사자들이다.

안녕 도구는 비타민과 에너지바, 쿨스카프, 마스크 등으로 구성됐다. 13개 단체 자원봉사자 159명에게 전달 될 예정이다.

이번 안녕키트 지원사업은 자원봉사 활동을 응원하기 위해 마련됐으며, 한국서부발전㈜, 충남사회복지공동모금회, (재)한국중앙자원봉사센터, 경남도자원봉사센터가 지원한다.

한 자원봉사자는 “뜻하지 않은 선물을 받아 기쁘다. 앞으로도 지역 주민을 위한 봉사활동에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

