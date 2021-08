정용진, 아프간 사태에 "평화협정 믿는 바보들 있다"…논란 일자 "수정 요구로 '바보' 뺐음"

정용진, SNS에 '평화협정은 휴지 됐다' 기사 공유

정용진 신세계그룹 부회장. [이미지출처=연합뉴스]

[아시아경제 허미담 기자] 정용진 신세계그룹 부회장이 미군의 아프가니스탄 철수를 비판하는 취지의 글을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 이를 두고 일각에서는 문재인 정부를 우회적으로 저격한 것 아니냐는 지적이 나왔다. 논란이 커지자 그는 결국 게시글을 수정했다.

정 부회장은 19일 자신의 인스타그램에 '미군만 철수하고 평화협정은 휴지됐다'는 제목의 기사를 공유하며 "협정은 역사적으로 지켜진 사례가 거의 없다. 협정을 철석같이 믿는 바보들이 아직 있다"고 적었다.

정 부회장이 공유한 기사는 탈레반이 아프가니스탄 정권을 탈환하면서 지난해 도널드 트럼프 미국 행정부가 탈레반과 맺은 평화협정이 사실상 사문화됐다는 내용이 담겼다.

일각에서는 해당 게시글이 북한과의 평화협정 체결을 추진하는 문재인 정부를 겨냥한 것 아니냐는 지적도 나왔다.

사진=정용진 신세계그룹 부회장 인스타그램 화면 캡처.

이후 논란이 커지자 정 부회장은 두 시간 만에 글을 수정하면서 '바보'라는 단어를 삭제했다.

그는 "휴지가 안 된 평화협정은 없었다. 협정은 역사적으로 지켜진 사례가 거의 없다. 협정을 믿지 말자"고 글을 수정했다. 이어 "수정 요구로 글 수정했음"이라고 덧붙였다.

앞서 정 부회장은 문재인 대통령이 세월호 희생자를 추모하며 쓴 "미안하다 고맙다"라는 문구를 연일 인스타그램에 올려 논란이 된 바 있다. 특히 그는 해당 문구가 논란이 되자 이후 'OOOO OOO', 'Sorry and thank you' 등으로 문구를 바꿔 올렸다.

이에 문 대통령 지지자들이 비판을 쏟아내는 등 파문이 일자 정 부회장은 지난 6월 "홍보실장이 오해받을 일을 하지 말라고 한다"며 문제가 될 만한 발언을 자제하겠다고 했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr





