서대문구·마포구·은평구 '온라인 일자리 박람회' 개최

[서울시 자치구 뉴스]서대문구·마포구·은평구, 23일부터 9월12일까지 ‘서울 서북3구 일자리 박람회’ 온라인 개최...성북구, 북악산근린공원 조성 완료...강서구, 8월24일까지 ‘지역일자리사업’ 참여자 90명 모집...노원에코센터와 함께 '플라스틱 없는 하루 살아보기' 진행...서초구, 소상공인 코로나 극복 위해 총력... 은평구, 청소년 이커머스 창업 프로그램 ‘은근마켓’ 성황리 마쳐





서대문구·마포구·은평구, 23일부터 9월12일까지 ‘서울 서북3구 일자리 박람회’ 온라인 개최

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)가 이달 23일부터 다음 달 12일까지 3주간 ‘서울 서북3구 일자리 박람회’를 온라인으로 개최한다.

이번 박람회는 사회적 거리두기와 변화하는 채용 방식에 맞춰 비대면으로 진행되며 서울시 소재 우수 기업과 서대문구 일자리플러스센터를 통해 참여 신청한 기업들을 만날 수 있다.

구직자들는 박람회 전용 홈페이지에 접속해 채용설명회와 일자리정보를 보고 원하는 기업에 입사 지원할 수 있다.

또 ▲직업·진로 검사 ▲자기소개서 작성 컨설팅 ▲모의 면접 컨설팅에 각각 선착순 200명씩 무료로 참여할 수 있으며 각 회사의 합격 자기소개서 샘플도 볼 수 있다.

문석진 서대문구청장은 “사회적 거리두기 장기화로 기업과 구직자 모두 어려움을 겪는 상황에서 이번 일자리 박람회가 실질적인 도움이 되길 바란다”고 전했다. 자세한 내용은 서대문구청 일자리경제과 또는 박람회 운영사무국으로 문의하면 된다.

성북구, 북악산근린공원 조성 완료

성북구(구청장 이승로)는 성북동 226-65번지 일대 무허가건축물 및 경작지 등 공원으로 지정된 후 장기간 방치돼 오던 경관 불량 훼손지에 산책로, 주민커뮤니티공간 및 암석정원, 그라스가든 등이 어우러진 도심속 정원을 조성, 지난달 말 준공했다.

조성된 공원은 5772㎡ 규모로 보상, 공사 등 전액 시비사업으로 총사업비 37억4000만원이 투입됐다. 소나무, 공작단풍, 남천 등 36종의 수목과 애기기린초, 니포피아, 수크령, 아스타 등 초화류 51종 4만여본이 식재된 암석정원과 그라스가든 등이 마련, 데크쉼터, 파고라 등 휴게시설과 성북동과 와룡공원을 잇는 야생화 산책로를 조성했다.

이번 북악산근린공원 조성 2차사업 구간은 지난 2018년 조성 완료한 1차사업 구간인 '북악산 청소년 체험의 숲'과 인접한 곳으로 한양도성, 심우장 및 길상사 등 성북동의 다양한 역사문화자원과 연계된 명실상부한 성북구의 대표 생활권공원으로 재탄생 할 것으로 보인다.

이승로 성북구청장은 “현재 추진 중인 성북동 226-32번지 일대 민간공원 조성사업과 성북동 226-99번지 일대 시행 예정인 장기미집행 북악산근린공원 조성사업을 차질없이 진행, 역사와 문화가 살아 숨쉬는 성북동에 북악산의 수려한 자연경관을 감상하고 주민들이 소통할 수 있는 커뮤니티공간을 조성, 성북동의 역사문화자원과 연계한 다양한 생태·문화체험을 할 수 있는 공간으로 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

강서구, 24일까지 ‘지역일자리사업’ 참여자 90명 모집

서울 강서구(구청장 노현송)가 코로나19로 취업에 어려움을 겪고 있는 취약계층을 위해 공공일자리 제공에 나선다.

구는 구민들을 대상으로 오는 24일(화)까지 ‘지역일자리사업’ 참여자를 모집한다고 밝혔다. 취업취약계층의 생계 안정은 물론 코로나19 대응에 필요한 인력 확보라는 두 마리 토끼를 잡기 위한 취지다.

모집대상은 만 18세 이상 65세 미만 강서구민 중 취업취약계층(저소득층, 장애인 등)에 해당하거나 코로나19로 실직 또는 폐업을 경험한 자이다. 단 기존 공공일자리 사업에 참여 중이거나 생계급여 수급자 등은 참여가 제한된다.

모집인원은 총 90명이며, 사업기간은 오는 9월13일부터 12월10일까지다. 사업 내용에 따라 하루 3~8시간을 근무하게 된다.

대상 사업은 ▲예방접종센터 행정 지원(13명) ▲우리동네 방역 깔끄미(40명) ▲KC대학교 방역 지원(7명) ▲복지대상자 안부 확인(30명) 등 4개로 운영된다.

‘예방접종센터 행정 지원’ 사업 참여자는 코로나19 예방 접종의 원활한 진행을 위해 접종센터의 전반적인 업무를 지원하는 역할을 맡는다.

‘우리동네 방역 깔끄미’와 ‘KC대학교 방역 지원’ 사업 참여자는 코로나19의 지역사회 확산을 막기 위한 환경 정비와 방역 업무를 한다.

‘복지대상자 안부 확인’ 사업 참여자는 취약계층 주민들의 건강과 안전을 확인하는 업무를 맡는다. 코로나19로 대면 접촉이 어려워진 상황에서 전화로 안부를 확인하고, 필요한 경우 현장 방문도 병행할 예정이다.

기타 자세한 사항은 ‘강서구청 홈페이지-고시/공고’에서 확인할 수 있으며, 신청에 필요한 서식도 내려 받을 수 있다.

참여를 희망하는 주민은 신청서와 관련서류를 갖춰 오는 24일(화)까지 강서구 일자리정책과(강서구 양천로57길 10-10, 4층)로 제출하면 된다.

구는 신청자격 유무, 재산상황, 가구소득 등 선정기준에 따라 사업 참여자를 선발한다. 최종 선정자에게는 9월 8일(수) 개별 통지할 예정이다.

구로구, 상세주소 없는 다가구 주택, 원룸 등 대상 상세주소 부여

구로구(구청장 이성)가 상세주소가 없는 다가구 주택, 원룸 등을 대상으로 상세주소 부여 사업을 펼친다.

구로구는 “코로나19로 인해 비대면 시대에 접어들면서 증가하는 우편·택배 배송에 대한 주민불편을 해소, 화재나 응급환자 발생 시 신속한 대응을 위해 정확한 위치정보를 제공하는 도로명주소 상세주소 신청을 받는다”고 19일 밝혔다.

도로명 상세주소는 기존 도로명주소의 건물번호 뒤에 표기하는 동·층·호 정보다. 건축물대장에 동·층·호가 등록되지 않은 원룸·다가구·단독주택, 상가 등 에 부여된다.

신청은 건물소유자 또는 임차인 모두 가능하며 민원포털 정부 24에서 인터넷으로 접수하거나 구청 부동산정보과 또는 거주지 관할 동주민센터에 방문해 신청하면 된다. 상세주소 부여 결과는 도로명주소 안내홈페이지에서 확인 가능하다.

이와 함께 구로구는 상세주소가 없는 단독·다가구 주택 385동을 대상으로 현장조사, 의견수렴과 이의신청 등 절차를 거쳐 상세주소를 직권 부여, 상세주소 번호판을 무료로 지원할 계획이다.

구는 2017년부터 올해 상반기까지 신청을 통해 357건, 직권으로 1772건을 부여해 총 2129동 건물에 상세주소를 부여했다.

서초구, 소상공인 코로나 극복 위해 총력

서초구(구청장 조은희)가 코로나19 장기화로 경제적 어려움을 겪고 있는 소상공인들을 위해 다양한 지원책을 마련하는 등 총력을 기울이고 있다.

구의 ‘약자와의 동행 프로젝트’ 일환인 이번 소상공인 대표적인 지원사업은 ▲디지털 전환 교육 ▲집합금지·영업제한 업종 폐업소상공인 지원 ▲우리동네 맛집 컨설팅 등 3가지다.

우선 구는 소상공인의 디지털 역량을 강화, 온택트 환경에서 급변하는 소비패턴에 대응하기 위해 ‘디지털 전환 현장지원’ 사업을 지역 내 골목상권 중심으로 진행하고 있다.

구체적으로 구는 골목상권을 중심으로 점포별 ‘모바일 명함’ 제작을 지원하고 있으며, 디지털 환경에서 자생할 수 있도록 전문 큐레이터를 통해 지속적인 관리를 받게 하고 있다. 또, 라이브커머스 홍보 및 소셜미디어 채널에 점포들의 정보를 노출시켜 골목상권에 대한 인지도를 높이고 있으며, QR코드 디렉토리북도 함께 제작해 지역주민에게 배포할 계획이다.

두 번째로는 ‘집합금지·영업제한 업종 폐업소상공인 지원’ 사업이다. 이 사업은 폐업한 사업체 대표자에게 50만원 지급하는 사업으로 8월12일 기준 417개소에 지급됐다. 당초 6월7일까지 폐업한 업체에 한정적으로 지원했지만 올 11월까지 확대해 보다 많은 소상공인이 지원받을 수 있도록 했다.

마지막으로 전문 컨설턴트를 통한 ‘우리동네 맛집 컨설팅’ 사업이다. 민·관·공 지역협의체에서 선정한 ‘방배역 먹자골목’ 소재 외식업체 20개소를 선정해, 이달부터 신용보증재단 및 한국외식업중앙회 등 외부 전문기관에서 컨설팅을 진행한다. 예비 진단 및 경영 지도사가 직접 업체 현장을 방문하여 경영 현황을 전반적으로 진단하고 지역 청년이 참여하는 청년 체험단이 맛과 서비스를 평가해 컨설팅 지원 방향을 설정한다.

구는 올해 4월에 구성된 약자와의동행 T/F팀을 구성해 총 7개 분야 44개 세부사업으로 추진하고 있다. 앞으로도 구는 각 사업별 성과분석 및 간담회를 통해 민원사항을 체계적으로 데이터화해 깜깜이 복지 없이 계속해서 현장에 맞춰갈 수 있도록 집중 관리할 계획이다.

조은희 서초구청장은 “코로나19로 깊어진 양극화의 그늘 속에서 시름하는 소상공인 등 약자의 한숨은 커져만 가고 있다”며 “그 한숨을 듣고 눈물을 닦아주며 희망의 불빛을 밝히기 위해 ‘약자와의 동행’을 함께 하겠다”고 말했다.

노원에코센터와 함께 '플라스틱 없는 하루 살아보기' 진행

노원구(구청장 오승록)가 노원에코센터에서 웃는 지구 프로젝트로 '플라스틱 없는 하루 살아보기'를 진행한다.

단 하루지만, 8월 중 하루 동안 플라스틱 없는 생활을 실천해 보면서 일상생활 속에서 플라스틱에 얼마나 많이 노출돼 있는지를 경험해 보고, 지속 가능한 지구를 위한 실천 대안들을 함께 고민해 보기 위함이다.

참여 방법은 간단하다. 노원에코센터 홈페이지 공지사항의 ‘2021 웃는 지구 프로젝트 플라스틱 없는 하루 살아보기’ 또는 네이버밴드 노원에코센터(https://band.us/@nweco460)에 접속해 사진과 설명 3컷 이상을 게시하면 된다. 참고할 수 있도록, 홈페이지에 다양한 예시들을 게시했다.

제안 형식에 맞게 후기를 올려준 분들 중 추첨을 통해 세척이 간편한 실리콘 빨대를 증정한다. 증정기간은 9월4일, 11일, 18일 오전 10~11시이며, 노원에코센터 1층에서 받을 수 있다.

최근 코로나19로 기후변화와 질병에 대한 관심이 높아지면서, 탄소배출의 주범이자 생태계 교란의 원인으로 꼽히는 플라스틱 사용을 줄이자는 운동이 확산되고 있다.

구는 코로나19 장기화로 음식 포장 및 배달 문화가 확산으로 1회용 플라스틱 배출량이 증가하고 있는 만큼, 이러한 다양한 참여 프로그램들이 쓰레기 줄이기 문화 확산에 도움을 줄 수 있을 것으로 기대하고 있다.

기타 자세한 문의는 노원에코센터로 연락하면 안내받을 수 있다.

구는 최근 지역 내 사회적 경제기업과 손을 잡고 무포장 가게 ‘새록’을 운영하는 등 쓰레기 줄이기 실천에 앞장서고 있다.

‘스토어36.5 새록’(노원역 지하상가), ‘행복중심 새록(공릉동)’, ‘마을과 마디 새록(노원구 화랑로 464), ’되살림가게 새록(당고개 인근)‘ 등 총 4곳의 새록 가게는 재사용 및 자연분해가 가능한 친환경 상품을 포장 없이 판매할 뿐 아니라, 매장별로 특색 있는 친환경 제품들을 선보이고 있다.

오승록 구청장은 “지금 당장 플라스틱 없는 생활을 하는 것은 불가능하겠지만, 우리가 한번 더 고민하고, 한번 덜 쓰는 습관을 통해 한걸음씩 앞으로 나아갈 수 있다고 생각한다”라며 “앞으로도 다양한 정책과 교육프로그램을 통해 친환경 도시 노원을 구축해가겠다”고 말했다.

관악구 신림동제2공영주차장 스마트 무인주차시스템 운영

관악구가 신림동제2공영주차장 무인주차시스템 구축 공사를 완료, 운영을 시작했다고 밝혔다.

구는 지난해 5월 신림동 별빛거리에 위치한 신림동제3공영주차장 무인주차시스템 조성을 시작으로 구민들에게 쾌적하고 편리한 주차환경 제공을 위해 스마트 무인주차시스템 주차장을 점차적으로 확대해 나가고 있다.

이번 무인주차시스템 구축 사업구간은 관천로 52일대(신림동 1433-141 ~ 봉림교삼거리) 180m 구간 총 33면이며, 지난 7월에 공사에 착공, 8월5일 공사를 완료 후 운영 중이다.

총 사업비 3억8500만 원을 투입해 조성한 무인주차시스템은 노상주차장 입·출차 시 차량번호를 자동 인식하는 LPR(License Plate Recognition) 방식으로 관악구 시설관리공단 통합관리센터에서 실시간 관리가 가능하다.

주차요금은 5분 당 250원씩 시간제로 운영하고 있으며, 노상주차장 내 각종카드결제가 가능한 무인정산기 4대도 함께 설치했다. 구는 민선7기 출범 이후 3년간 건축물 부설주차장 45개소 820면, 거주자우선주차장 월평균 882면 등 공유 및 공용주차장 건설 및 복합화시설 추진을 통한 신규 주차장 243면 확보 등 주차난 해소를 위한 다양한 노력을 펼쳐나가고 있다.

은평구, 청소년 이커머스 창업 프로그램 ‘은근마켓’ 성황리 마쳐

은평구(구청장 김미경)는 청소년 이커머스 창업 진로 프로그램 ’은근마켓’을 성황리에 마쳤다.

‘은근마켓’은 지난 2일부터 13일까지 은평구청소년진로직업체험지원센터(센터장 박지영)에서 청소년 여름방학을 맞아 기획한 식품 분야 이커머스 창업 진로 프로그램이다. 요리에 관심 있는 청소년들이 모여 식품 분야 이커머스 산업을 체험하고 탐색하는 내용으로 구성돼 있다.

은평구 이커머스 관련 기업(유웰데코, 청청)과 연계, 이커머스 창업 이야기 청취, 유튜브 채널 관리, 요리 영상 콘텐츠 제작, 네이버 쇼핑 라이브 운영 등 활동을 10회기 동안 진행하였다.

특히 청소년들은 직접 개발한 요리를 주제로 영상 콘텐츠를 만들어 유튜브에 올리기도 하였고, 네이버 쇼핑라이브도 진행하면서 이커머스 창업 역량을 향상할 수 있는 시간을 가졌다.

활동에 참여한 한 청소년은 “평소 좋아하고 관심 있는 요리에 대해 새로운 진로를 알게 되어 좋았다”면서 “향후 비슷한 활동이 진행된다면 또 참여하고 싶다”고 소감을 전했다.

김미경 은평구청장은 “이번 프로그램을 통해 창업을 꿈꾸는 청소년들에게 실질적인 도움이 되었기를 바란다”며 “앞으로도 내실 있는 센터운영과 다양한 청소년 프로그램을 통해 청소년들이 재능과 끼를 맘껏 발휘할 수 있는 은평구를 만들어가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr