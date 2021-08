[아시아경제 임혜선 기자] 이앤씨가 올 가을·겨울 컬렉션을 19일 출시했다.

이앤씨에 따르면 이번에 제시한 패션은 영국 왕조의 정통성을 재해석하는데서 출발했다. 왕실의 주인공에서 영감을 받은 디자인과 색상을 실용성으로 승화, 신비로우면서도 우아한 디자인을 강조했다.

포멀웨어 라인은 영국 왕조의 격식과 정통성을 올 현대적 시점으로 재조명하고 표현했다. 재택과 출퇴근을 모두 염두에 둔 실용적이면서도 우아함 잃지 않도록 했다.

세레머니 라인은 고급스러우면서도 모던한 스타일이다. 파티웨어에도 품격과 활용도를 동시에 부여하고자 기획한 콘셉트로 포멀룩과 캐주얼룩으로 손쉽게 연출이 가능한 디자인을 적용했고, 가성비도 높였다.

