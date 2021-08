파운트 "투자일임 수익계좌비율 96% 육박"

[아시아경제 이민지 기자] 인공지능 투자 전문기업 파운트는 투자일임 서비스인 글로벌ETF의 수익계좌비율이 96%에 달했다고 19일 밝혔다.

파운트는 올해 초 투자일임 서비스인 글로벌 ETF를 출시한 후 7개월만에 330억원을 돌파하며 급성장세를 보이고 있다. 이는 투자일임 서비스를 선보이고 있는 로보어드바이저 업체들 중 가장 빠른 속도다.

파운트 글로벌 ETF의 8월 현재 관리자산(AUM)은 338억원으로 1인당 평균투자금액은 1074만 원으로 집계됐다. 남성투자자가 67.8%를 차지하고 있으며, 연령대별로는 30대가 31.89%로 가장 높았고, 40대 31.70%, 20대 16.66%, 50대 16.37% 순이었다.

투자일임은 고객으로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임 받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 운용하는 방식으로, 매매부터 운용까지 전과정이 자동으로 이루어진다. 투자자문 서비스와 달리 리밸런싱까지 자동으로 진행되기 때문에 항상 최적의 포트폴리오를 유지하고, 높은 수익률을 달성할 수 있다.

파운트 투자일임 서비스의 가장 큰 경쟁력 중 하나는 파운트 다이내믹 리밸런싱(FDR. Fount Dynamic Rebalancing)이다. FDR은 시장에서 보편적으로 활용되는 '5%룰' 등 고정 밴드 방식이 아닌 시장 상황이나 개별 투자자의 평가 등에 따라 리밸런싱 신호의 밴드가 바뀌는 최적의 수시 리밸런싱이라는 점에서 차별화된다.

최봉근 파운트 Core AI 본부장은 "FDR은 향후 1년 동안 각 자산의 수익률, 가격 변동성, 하방 위험에 대한 예측 후 매일 1회 업데이트된 정보로 계산해 매일 리밸런싱 여부를 결정한다“며 ”머신러닝 기법을 활용해 경기선행지수 등 여러 경제지표가 내포하고 있는 신호의 금융시장 파급력을 분석한다“고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr