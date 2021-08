마켓컬리, 추석 선물 얼리버드 기획전…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 마켓컬리는 다음 달 1일까지 '2021 추석 선물 얼리버드 기획전'을 진행한다고 19일 밝혔다. 추석 선물 세트를 미리 구매하면 최대 50% 할인 및 최대 2만 원 할인 쿠폰, 다다익선 할인 쿠폰, 카드사 추가 할인 등 푸짐한 혜택을 제공한다.

이번 기획전에서 선보이는 상품은 총 700여 가지다. 홍삼, 건강즙, 영양제 등 건강기능식품 약 200여 종과 정육, 수산, 과일 및 디저트, 생활용품 등 다양한 상품을 준비했다.

마켓컬리는 선물 선택 고민을 덜어줄 맞춤 선물 추천 서비스를 제공한다. 선물을 받아볼 분의 성별, 연령, 가격대를 선택하면 해당 조건에 맞는 맞춤 선물 8종을 추천한다.

원하는 날짜에 선물 세트를 받을 수 있도록 미리 주문하는 예약 배송 서비스도 운영한다. 예약 상품의 수령일은 추석 연휴 전 주인 다음달 13일부터 16일까지이며 수령일 5일 전 오후 11시까지 상품 주문, 취소, 배송지 변경을 마감해야 한다. 100만원 이상 대량 주문 시 10% 적립이나 10% 추가 할인 혜택을 제공한다.

