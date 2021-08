생활형 숙박시설 '롯데캐슬 르웨스트' 홍보관 열고 본격 분양

롯데건설은 서울 강서구 마곡지구에 공급하는 '롯데캐슬 르웨스트'의 홍보관을 20일 열고 본격적인 분양에 나선다고 19일 밝혔다.

롯데캐슬 르웨스트는 마곡지구 내에서도 중심으로 꼽히는 마곡특별계획구역 내 CP2블록에 들어서는 생활숙박시설이다. 지하 6층~지상 15층, 5개 동, 전용면적 49~111㎡ 총 876실 규모다. 타입별로는 ▲49㎡A 117실, ▲49㎡B 9실, ▲63㎡ 39실, ▲74㎡ 358실, ▲84㎡ 23실, ▲88㎡A 195실, ▲88㎡B 104실, ▲100㎡A 5실, ▲100㎡B 13실, ▲111㎡ 13실로 구성된다.

마곡 MICE 복합단지의 첫 분양 사업으로서 개발에 따른 수혜가 기대된다. 마곡 MICE 복합단지는 서울 최대 규모의 MICE 복합단지로 마곡특별계획구역 CP1~3 총 3개 블록에 연면적 82만㎡ 규모로 조성된다. 이는 서울 코엑스의 2배이자 상암월드컵경기장의 9배에 달하는 크기다. 단지는 생활숙박시설, 컨벤션센터, 호텔, 문화 및 집회시설, 판매시설, 업무시설 등이 함께 조성돼 마곡을 대표할 비즈니스 복합공간으로 탈바꿈하게 된다.

서울지하철 5호선 마곡역과 9호선 및 공항철도 환승역인 마곡나루역 사이에 위치해 트리플 역세권을 자랑한다. 차량으로는 공항대로와 올림픽대로, 인천국제공항고속도로 등을 이용하면, 서울 전 지역 및 수도권으로의 이동이 수월하다.

약 50만㎡ 규모의 서울식물원이 단지와 인접해 있으며, 롯데R&D센터 등 대기업이 입주해 있거나 입주 예정인 마곡산업단지도 가까워 배후수요 확보에 용이할 전망이다.

전용면적 88㎡타입은 안방 드레스룸을 화장대+드레스룸 또는 드레스룸으로 선택할 수 있고, 전용면적 49㎡타입은 현관에서 바로 안방 드레스룸으로 이어지는 순환형 설계가 적용된다. 현관창고, 팬트리, 드레스룸 등 다양한 수납공간(타입별 상이)을 마련해 공간 활용도를 높였다.

단지 커뮤니티 시설로는 와인라운지, 키즈카페, 맘스라운지, 라이브러리, 비즈니스라운지, 다이닝&카페, 실내골프클럽, 피트니스센터 등이 들어설 예정이다.

하이엔드 컨시어지 서비스를 도입해 차별화한 것도 특징이다. 세대청소, 세탁, 소독 및 방역 등의 클린서비스를 비롯해 조식서비스, 카 쉐어링서비스, 펫서비스, 레슨&강좌 서비스 등을 제공하며, 전용 앱을 통해 신청할 수 있어 편리하게 이용할 수 있다.

분양 일정은 오는 25일(수)~27일(금) 청약 접수를 시작으로 29일(일) 당첨자 발표를 거쳐 30일(월)부터 9월 1일(수)까지 정당 계약을 진행하며, 입주는 2024년 8월 예정이다. 청약 접수는 '롯데캐슬 르웨스트' 공식 홈페이지에서 할 수 있고, 총 5개군으로 나뉘어 진행된다. 청약 신청은 군별로 1건씩 접수 가능해 1인 기준 최대 5건의 청약이 가능하며, 200만 원의 청약 신청금이 각각 필요하다. 단, 동일인이 동일군에 중복 청약 할 수 없다.

분양홍보관은 서울시 서초구 양재동 226번지(코스트코코리아 양재점 맞은편)에 위치해 있으며, 코로나19 확산방지를 위해 사전예약제로만 운영될 예정이다. 공식 홈페이지를 통해 사전 방문 예약을 신청할 수 있으며, 사전 방문 예약자 및 동반 1인에 한해 입장이 허용된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr