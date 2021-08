에스엘바이오닉스, 무상감자 후 유상증자 추진

[아시아경제 장효원 기자] 에스엘바이오닉스 에스엘바이오닉스 214310 | 코스닥 증권정보 현재가 739 전일대비 171 등락률 -18.79% 거래량 3,315,152 전일가 910 2021.08.19 10:11 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에띄네]코스닥-2일 세미콘라이트, 마리화나(대마) 테마 상승세에 5.6% ↑세미콘라이트, 마리화나(대마) 테마 상승세에 5.36% ↑ close 는 결손금 보전 및 재무구조 개선을 위해 액면가 500원인 보통주를 10대1 비율로 무상 감자하기로 했다고 19일 밝혔다.

에스엘바이오닉스는 올 상반기 매출 약 135억원으로 전년 동기 대비 소폭 증가했다고 지난 17일 공시했다. 상반기 영업손실은 약 52억원으로 전년대비(약 8억8000만) 약 43억원의 손실을 기록했다.

에스엘바이오닉스의 관계자는 “이번 재무구조 개선을 위해 무상감자와 유상증자를 진행하고, 이를 통한 매출 성장 및 수익성 증대를 위해 공장동 매입을 위한 자금으로 약 400억원을 배정해 재무구조를 개선하고 향후 LED 회복 시기에 선제적인 대응을 할 것”이라며 “17일 공시한 내용 중 영업손실은 세금 납부 내역이 손실로 반영이 된 부분이며 영업이익이 흑자로 돌아설 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 에스엘바이오닉스는 매출 성장 및 수익성 증대를 위해 용인에 위치한 루멘스의 용인공장을 417억5000만원에 계약했다.

