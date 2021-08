고신대병원, 에코델타시티 스마트병원 건립 돛 펼쳤다

고신대 EDC 사업추진단 발족식

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 고신대복음병원이 에코델타시티 내 스마트 병원 건립 사업을 본격화한다.

고신대병원은 지난 16일 ‘고신 에코델타시티(EDC) 사업추진단’을 구성해 발족식을 갖고, 본격적으로 에코델타시티 스마트병원 건립에 나선다고 19일 밝혔다.

개원 70주년을 맞은 고신대복음병원은 에코델타시티 진출을 통해 헬스클러스터 사업을 추진한다.

병원 측은 에코델타시티 진출로 부울경 지역 미래의학의 축인 정밀의학, 융합의학의 생태계를 구축하고, 신 성장 동력을 확보해 비수도권 의료산업 활성화를 위한 핵심 인프라를 구축한다는 계획이다.

고신대복음병원은 2019년 11월 부경대학교, 울산과학기술원(UNIST), 포항공과대학교(POSTECH)과 컨소시엄 협약을 체결하고, 에코델타시티 공동 진출을 통한 의료융합 혁신사업을 준비해 왔다.

고신대복음병원은 2019년 보건복지부와 과학기술정보통신부 주관의 ‘혁신형 의사과학자 공동 연구사업’ 부산지역 거점 사업기관으로 선정돼 부울경 지역의 우수한 공과대학들과 공동연구를 통한 차세대 의사과학자를 육성하고 있다.

지난해에는 과학기술정보통신부, 한국정보화진흥원이 주관하는 ‘인공지능 학습용 데이터 구축사업’ 참여를 통해 체부암(갑상선, 폐암, 유방암) 진단을 위한 빅데이터, 인공지능 프로그램 개발 사업도 수행했다.

또 에코델타시티에 조성 중인 스마트시티 시범사업의 비대면, 마이데이터 사업을 수행하고 있으며, 노인과 장애인 등 의료취약계층의 의료 접근성 해소를 위해 모빌리티 기반의 헬스케어 서비스도 시행하고 있다.

고신대병원 인공지능, 가상현실(VR)?증강현실(AR), 빅데이터, 모바일 플랫폼 등 4차산업 분야에 우수한 차세대 기술을 보유하고 있는 스타트업 기업과 적극적인 기술제휴로 실증사업을 추진하고 있다.

또 한국마이크로소프트, LG전자 등 대기업과의 공동연구 개발 사업 추진으로 리빙랩, 테스트베드 역할도 맡고 있다.

오경승 병원장은 “병원의 미래와 부울경 의료인들에게 꿈, 비전을 실현시키는 에코델타시티 헬스클러스터 사업을 수년간 준비해 왔으며 발족식을 통해 사업에 본격적으로 착수하고자 한다”고 말했다.

오 원장은 “스마트, 유헬스 기업들과 소통하고 협력하며 외연을 넓혀오고 있고, 협력기관과 달성한 연구성과는 세계적 수준의 미래 의료기술을 대변하고 있다”며 “민간중심의 의료생태계를 체계적으로 구축하고 있다”고 말했다.

