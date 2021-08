SSG닷컴, 장보기 행사…새벽·당일배송 상품 할인

[아시아경제 임춘한 기자] SSG닷컴은 오는 25일까지 쓱배송 및 새벽배송 상품에 적용 가능한 할인쿠폰을 발급하고 특가 상품을 제안하는 ‘쓱장보기 세븐데이즈’ 행사를 진행한다고 19일 밝혔다.

1차 행사 기간인 오는 22일까지 매일 오전 9시부터 선착순 3만명에게 SSG페이 결제시 사용 가능한 10% 할인쿠폰을 발급한다. 2차 행사 기간인 23일부터 25일까지는 장바구니 10% 할인쿠폰을 제공한다. 행사카드로 결제시 7% 청구할인을 추가로 받을 수 있어 체감 할인 혜택을 높였다. 또한 매일 쓱배송 데일리 특가 상품 3개를 선정해 제안한다. 19일엔 필라델피아 크림치즈 2개 구매시 30% 할인, 프레시지 블랙라벨 스테이크 30% 할인, 애니가드 마스크 10% 할인을 준비했다.

19일과 20일엔 양일간 신선식품을 반값에 제공하는 ‘쓱찬스’ 행사도 함께 진행한다. 쓱배송 및 새벽배송으로 식품 카테고리 상품 7만원 이상 구매시 포도를 최대 50% 할인가에 제공한다. 샤인머스캣, 거봉, 캠벨포도 등 다양한 국산 포도 상품을 절반 가격에 구매할 수 있다.

SSG닷컴 관계자는 “지난주 장보기 특화행사 인기 요인을 분석해 상품, 쿠폰, 카드 할인 등을 그대로 적용했으며 쓱찬스 행사를 추가해 혜택을 높였다”며 “다양한 혜택과 트렌디한 상품을 준비해 특색 있는 장보기 행사를 계속 이어가겠다”고 말했다.

