경기도 '소방헬멧 부착형 핸즈프리 무선송수신기' 특허 등록

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 전국 최초로 개발한 '소방헬멧 부착형 핸즈프리 무선송수신기'가 마침내 특허를 획득했다.

소방헬멧 부착형 핸즈프리 무선송수신기는 화재나 구조 등 긴급한 사고 현장에서 소방관들이 무전기를 조작하는 번거로움 없이 양손을 자유롭게 쓸 수 있는 장비다.

헬멧에 부착된 통신 기기와 연동해 음성인식만으로 무선통신이 가능하다.

경기도는 지난해 5월 특허를 출원한 '소방 헬멧용 통신 장치 및 이의 음성 신호 전송 방법'이 최근 특허청에 특허 등록됐다고 19일 밝혔다.

도는 이번 특허 등록으로 관련 기술을 활용한 무선통신장비 등 분야에서 비약적인 발전과 보급이 가능할 것으로 보고 있다.

도는 2차 시제품 제작을 통해 현장대원 시법운영을 거친 뒤 기능을 보완, 내년 6월 고성능 완제품을 출시한다는 계획이다.

조창래 경기소방본부 재난종합지휘센터장은 "경기도와 차세대융합기술연구원이 공동으로 개발한 장비와 음성인식 기술이 특허 등록됨에 따라 정부로부터 경기도의 선도적인 기술개발을 인정받은 셈"이라며 "소방대원들의 근무환경 개선을 통한 현장대응력 향상과 도민 안전관리 강화를 위해 상용화 가능한 제품 개발에 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

