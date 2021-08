동원시스템즈, 2차전지용 캔 제조 자회사 엠케이씨 합병

[아시아경제 임혜선 기자] 동원시스템즈가 2차전지용 캔 제조 자회사 엠케이씨(MKC)를 소규모 합병한다고 19일 밝혔다. .

합병계약체결일은 오는 8월20일이며 합병 후 엠케이씨는 소멸하고동원시스템즈가 모든 지위를 승계한다.사명은 동원시스템즈로 유지되며 합병 후대표이사는 현재 동원시스템즈 대표이사인 조점근 대표이사가 맡는다.

합병비율은동원시스템즈와 엠케이씨가 각각 1대 0이다. 동원시스템즈는 엠케이씨 주식의 100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 11월 1일 합병을 마무리할 계획이다.

동원시스템즈는 동원그룹의 계열사로 무균충전 음료를 비롯해 레토르트 식품, 펫푸드용 포장재부터 연포장,스틸캔, 종이, 산업용 필름 등 식품·음료·화장품·생활용품·전자기기를 포함한 소비재 전반의 포장재를 생산할 수 있는 국내 1등 종합 포장재 기업이다.

최근에는 2차전지 부품 사업에도 진출하며 첨단 소재 기업으로 탈바꿈하고 있다.지난해 11월 충남 아산시에 위치한 아산사업장에 2차전지용 알루미늄 양극박 생산 라인을 증설한 데 이어, 이번 엠케이씨 합병을 통해 2차전지용 캔 사업까지확대하며 2차전지를 중심으로 한 첨단 소재 사업을 강화하고 있다.

엠케이씨는 2002년 설립 이후 1차·2차전지용 원통형 캔을 전문으로 생산해온 기업이다, 2005년 리튬 이온 2차전지용 18650 규격(지름 18mm, 높이 65mm) 원통형 캔을 자체 개발해 삼성SDI, LG ES 등 국내 주요 배터리 업체에 납품해왔으며, 지난 4월 22일에 동원시스템즈에 인수됐다.

동원시스템즈의 실적은 지난해 연결기준 매출액 1조785억원,영업이익 977억원이다. 엠케이씨의 지난해 매출액은 약 100억원이다.

동원시스템즈 관계자는 “경영효율성을 증대하고 사업경쟁력을 강화해 주주가치와 기업가치를 제고하기 위해 이번 합병을 진행한다”며“향후 국내 공장 증설 및 해외 진출을 통해 최첨단 종합 소재기업으로서의 포트폴리오를 강화할 것”이라고 밝혔다.

