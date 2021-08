전여옥 "녹취파일 푼 이준석, 이성 잃었든지 아니면 실성했다"

"당대표가 모든 통화 녹음했다는 실토한 셈"

"제가 이준석이라면 당장 녹취록 올릴 것"

[아시아경제 임주형 기자] 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원은 원희룡 전 제주지사와의 통화 녹취록 내용 일부를 공개한 이준석 국민의힘 대표를 향해 "이성을 잃었든지 아니면 실성한 것"이라며 강하게 비판했다.

전 전 의원은 18일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "이준석이 녹취파일을 푼 것을 어젯밤 푸르르하고 올렸다. 사리분별을 못하고 있다"며 이같이 질타했다.

전 전 의원은 이 대표의 행동에 두 개의 문제점이 있다고 비판했다. 그는 "첫째, 당대표가 '모든 통화를 녹음'했다는 실토를 한 셈"이라며 "윤석열과 통화도 이준석 쪽에서 풀었다는 결론이 딱 떨어진다"라고 지적했다.

이어 "둘째, 이 클로버노트(음성을 텍스트로 기록해주는 소프트웨어)로 푼 문장에서 이 두 단락에서만 '지사'를 '이사'로 풀어놓았다"며 "얼마나 많은 오류가 있겠나. AI 말고 사람을 상대하길 바란다"고 꼬집었다.

그러면서 "오늘 원 전 지사는 녹취록의 '저거'는 갈등이 아닌 윤석열을 뜻했다고 강력하게 반박했다"며 "다른 걸 떠나 (이 대표가) 윤석열이 잘 안되길 바라는 심정은 확실하다"고 주장했다.

전 전 의원은 "원 전 지사가 오늘 6시까지 전체 녹취파일을 올리라고 했는데"라며 "제가 이준석이라면 지금 당장 녹취록을 올릴 것"이라고 덧붙였다.

이 대표의 '그냥 딱하다'는 언급에 대해서는 "간만에 우리가 할 소리 올렸다. 정말 국민의힘 딱하다"라고 말했다.

앞서 원 전 지사는 이 대표가 '윤석열 전 검찰총장은 곧 정리된다'는 취지로 언급했다고 주장했다. 이에 대해 이 대표는 17일 페이스북에 지난 10일 원 전 지사와 나눈 통화 녹취록 일부를 공개했다.

클로버노트 서비스를 통해 텍스트로 변환된 녹취록을 보면, 원 전 지사는 "우리 캠프로 지금 싸우는 사람들, 나중에 다 알아야 될 사람들이잖아요"라고 우려한다. 이에 대해 이 대표는 "너무 걱정하지 마십시오. 저쪽에서 입당 과정에서도 그렇게 해가지고 세게 세게 얘기하는 것"이라며 "지금 저희하고 여의도 연구원 내부조사하고 안 하겠습니까. 저거 곧 정리된다"라고 말한다.

이 대화 내용에서 '저거'라는 이 대표의 언급을 두고 두 사람의 해석이 엇갈렸다. 원 전 지사는 '저거'가 윤 전 총장을 가리킨 표현이라고 주장한 반면, 이 대표는 당 내부에서 불거진 갈등을 의미한다고 반박했다.

공방은 18일에도 이어졌다. 원 전 지사는 이날 긴급 기자회견을 열고 "이준석 대표가 '윤 전 총장은 곧 정리된다'고 분명히 말했다"며 "이 대표는 (통화) 녹취 파일 전체를 공개하라"고 요구했다.

그러나 이 대표는 즉각 페이스북을 통해 "그냥 딱합니다"라고 말했을 뿐, 별다른 대응은 하지 않았다.

원 전 지사는 이날 오후 페이스북에 쓴 글에서 "결국 이준석 대표는 전화통화 녹음파일 원본을 공개하지 않았다. 매우 유감이다"라면서도 "이준석 대표가 자신의 잘못을 사실상 인정한 것으로 생각하며, 다시는 이런 잘못을 되풀이하지 않는 계기로 삼기 바란다"고 말했다.

이어 "지금의 갈등 상황을 안타깝게 생각하지만, 문제의 본질은 경선을 살리는 것이고 국민의 신뢰를 얻어 정권교체란 목표를 성취하는 것"이라며 "이 대표는 앞으로 공정경선을 하겠다는 약속을 하고 이를 반드시 실천에 옮기기 바란다"고 촉구했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr