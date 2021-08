목포해양대학교, 기본역량 진단 ‘일반재정 지원 대학’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 지난 17일 발표된 교육부 주관 2021년 대학 기본역량 진단 결과발표에서 ‘일반재정 지원 대학’으로 선정됐다고 18일 밝혔다.

이번 기본역량 진단에 참여한 대학은 총 285개교(일반대학 161개교, 전문대학 124개교)이며, 목포해양대학교를 포함한 일반대학 136개교 및 전문대학 97개교가 ‘일반재정 지원 대학’으로 선정됐다.

지난 2018년 대학 기본역량 진단의 ‘자율개선대학’에 이어 2021년 대학 기본역량 진단 평가에서도 ‘일반재정 지원 대학’으로 선정된 목포해양대학교는 대학의 자율혁신을 통해 미래 인재를 양성할 수 있는 계기를 마련했다.

이번 결과를 통해 목포해양대학교는 내년부터 2024년까지 3년간 혁신지원 사업비를 지원받게 되며 이와 연계해 자율혁신 및 적정 규모화를 추진하게 된다.

또한 정부의 모든 재정 지원 사업에 참여할 수 있으며 국가장학금, 학자금 대출 등의 지원도 받을 수 있다.

박성현 총장은 “2021년 대학 기본역량 진단을 위해 노력한 교직원과 학생 등 모든 구성원에게 감사하다”며 “이번 일반재정 지원 대학 선정을 발판 삼아 국내 유일 해양특성화 대학으로서 미래 해양산업 수요에 맞는 현장 밀착형 전문 인력 양성을 통해 국가 해운 및 해양산업에서 중추적 역할을 할 인재 양성에 더욱더 매진하겠다”고 소감을 밝혔다.

이번 발표는 2021년 대학 기본역량진단 임시결과로 이의신청 등 후속 절차를 거쳐 이번 달 말에 최종 확정될 예정이다.

