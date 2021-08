코스피, 8거래일 연속 하락 끊어내고 상승 마감…3158선까지 회복

코스닥, 외국인 순매수세 힘입어 1% 가까이 상승

[아시아경제 공병선 기자] 연일 하락하던 코스피가 기관의 매수세에 힘입어 약 2주 만에 상승 마감했다. 코스닥은 장 초반 1000선을 하회했지만 외국인과 선물 순매수 유입이 확대되면서 1%에 가까운 상승폭을 나타냈다.

18일 코스피는 전 거래일 대비 0.50%(15.84포인트) 상승한 3158.93으로 장을 마쳤다. 지난 5일부터 8거래일 연속 하락한 후 약 2주 만에 상승 마감한 것이다. 이날 오후 2시17분 3175.88까지 오르기도 했다.

주요 종목의 호실적 때문에 국내 증시가 상승한 것으로 풀이된다. 박광남 미래에셋증권 연구원은 “호실적 나타낸 섬유의복, 은행 업종이 강세를 보였다”며 “최근 상승세였던 의약품, 보험 업종에선 차익실현 매물이 출회하면서 약세를 나타냈다”고 설명했다.

실제로 이날 업종별 지수에서 섬유의복의 상승폭이 4.08%로 가장 컸다. 이어 운수창고(2.80%), 비금속광물(1.70%), 종이목재(1.58%), 서비스업(1.36%) 등 순이었다. 은행(-2.79%), 보험(-1.05%), 의약품(-0.61%), 금융업(-0.04%) 순으로는 떨어졌다.

기관의 매수세가 지수 상승으로 이어졌다. 기관은 4096억원을 순매수했다. 개인과 외국인은 각각 1272억원, 2632억원을 순매도했다.

시가총액 상위 10개 종목은 엇갈렸다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 104,000 전일대비 2,500 등락률 +2.46% 거래량 7,994,499 전일가 101,500 2021.08.18 15:30 장마감 와 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 145,500 전일대비 3,500 등락률 +2.46% 거래량 2,711,305 전일가 142,000 2021.08.18 15:30 장마감 의 상승폭은 2.46%로 가장 컸다. 이어 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 896,000 전일대비 3,000 등락률 +0.34% 거래량 163,831 전일가 893,000 2021.08.18 15:30 장마감 (0.34%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 429,000 전일대비 500 등락률 +0.12% 거래량 462,363 전일가 428,500 2021.08.18 15:30 장마감 (0.12%) 순이었다. 반면 카카오뱅크 카카오뱅크 323410 | 코스피 증권정보 현재가 84,500 전일대비 2,900 등락률 -3.32% 거래량 20,600,706 전일가 87,400 2021.08.18 15:30 장마감 (-3.32%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 993,000 전일대비 19,000 등락률 -1.88% 거래량 236,309 전일가 1,012,000 2021.08.18 15:30 장마감 (-1.88%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,900 전일대비 300 등락률 -0.40% 거래량 28,948,395 전일가 74,200 2021.08.18 15:30 장마감 (-0.40%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 212,500 전일대비 500 등락률 -0.23% 거래량 668,766 전일가 213,000 2021.08.18 15:30 장마감 (-0.23%)는 하락했다. 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 794,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 216,649 전일가 794,000 2021.08.18 15:30 장마감 , 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 274,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 414,035 전일가 274,000 2021.08.18 15:30 장마감 은 보합을 나타냈다.

코스닥은 전 거래일 대비 0.99%(10.03포인트) 상승한 1021.08로 거래를 마감했다.

이날 코스닥은 오전 9시25분 기준 999.26까지 떨어지며 1000선을 하회했다. 이는 지난 6월17일 이후 약 2개월 만이다. 하지만 장중 상승 전환되며 1022.09까지 오르기도 했다. 박 연구원은 “외국인과 선물 순매수 유입이 확대되면서 코스닥은 상승 전환됐다”고 설명했다.

외국인과 기관의 매수세가 거셌다. 외국인과 기관은 각각 1808원, 373억원을 순매수했다. 개인은 2189억원을 순매도했다.

대부분 업종이 상승했다. 운송장비·부품의 상승폭은 5.25%로 가장 컸다. 이어 금융(2.16%), 방송서비스(1.99%), IT 부품(1.98%), 금속(1.92%) 등 순으로 올랐다. 기타 제조(-4.89%), 화학(-0.85%), 인터넷(-0.76%), 운송(-0.42%) 등 순으로는 하락했다.

거의 모든 시총 상위 10개 종목이 상승했다. 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 42,000 전일대비 5,600 등락률 +15.38% 거래량 16,842,200 전일가 36,400 2021.08.18 15:30 장마감 의 상승폭은 15.38%로 가장 컸다. 이어 엘앤에프 엘앤에프 066970 | 코스닥 증권정보 현재가 122,100 전일대비 5,100 등락률 +4.36% 거래량 1,149,825 전일가 117,000 2021.08.18 15:30 장마감 (4.36%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 311,000 전일대비 11,300 등락률 +3.77% 거래량 345,330 전일가 299,700 2021.08.18 15:30 장마감 (3.77%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 153,900 전일대비 3,600 등락률 +2.40% 거래량 108,366 전일가 150,300 2021.08.18 15:30 장마감 (2.40%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 62,700 전일대비 900 등락률 +1.46% 거래량 271,219 전일가 61,800 2021.08.18 15:30 장마감 (1.46%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 427,900 전일대비 6,000 등락률 +1.42% 거래량 34,177 전일가 421,900 2021.08.18 15:30 장마감 (1.42%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 167,300 전일대비 2,300 등락률 +1.39% 거래량 610,708 전일가 165,000 2021.08.18 15:30 장마감 (1.39%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 77,800 전일대비 700 등락률 +0.91% 거래량 3,003,492 전일가 77,100 2021.08.18 15:30 장마감 (0.91%) 순이었다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 66,200 전일대비 1,100 등락률 -1.63% 거래량 1,040,858 전일가 67,300 2021.08.18 15:30 장마감 (-1.63%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 117,500 전일대비 400 등락률 -0.34% 거래량 605,583 전일가 117,900 2021.08.18 15:30 장마감 (-0.34%) 순으로는 떨어졌다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr