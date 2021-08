진주시, ‘소셜아이어워드 2021’두 개 부문 수상

공공기관 카카오톡 채널 부문 대상, 시군구 지방자치기관 유튜브 부문 최우수상 수상

시민과 함께 만드는 SNS 채널 운영으로 소통경쟁력 인정받아



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시가 한국 인터넷전문화협회가 주최하고 한국인터넷진흥원 등이 후원하는 ‘소셜아이어워드 2021’에서 공공기관 카카오톡 채널 부문 대상, 시군구 지방자치 기관 유튜브 부문 최우수상을 각각 받았다.

‘소셜아이어워드 2021’은 분야별 전문 평가위원과 최고 평가위원의 체계적이고 공정한 심사를 통해 부문별로 가장 우수한 인터넷서비스를 선정하는 소셜미디어 분야 시상식이다.

심사위원들은 시가 운영하는 다양한 SNS 채널을 통해 유익한 정보 제공은 물론 참신한 콘텐츠와 다양한 구성으로 진주시만의 특색을 잘 표현하고 있어 수상자로 선정하게 됐다고 밝혔다.

한편 시는 시민과 소통하는 도시 브랜드를 홍보하기 위해 8개의 온라인 채널을 운영하며 총 구독자는 10만8000여명이다.

해 시민들에게 신속한 정보 제공과 정보의 다양성 측면에서도 우수하다는 평가를 받기도 했다.

카카오톡 채널과 더불어 최우수상을 받은 시 공식 유튜브 ‘하모 진주’는 ‘시민을 향하는 콘텐츠, 시민과 함께하는 콘텐츠’ 전략이 높은 평가를 받아 수상의 영예를 안았다.

조규일 시장은 “앞으로도 시민 눈높이에 맞는 소셜미디어 운영으로 시민 참여형 콘텐츠를 더욱 강화해 나감은 물론 진주시 SNS가 시와 시민을 잇는 진정한 소통의 장으로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

