日 긴급사태 연장한 날 여권 간부 5명 회식 논란

[아시아경제 권재희 기자] 일본 정부가 코로나19 긴급사태의 연장 및 확대를 결정한 날 여권 간부 5명이 회식을 해 논란이 일고 있다.

18일 아사히신문과 도쿄신문에 따르면 자민당의 니카이 도시히로 간사장과 공명당의 이시이 게이이치 공명당 간사장 등 양당 간부 5명은 전날 낮에 도쿄의 한 일식당에서 회식을 했다.

같은 날 저녁 일본 정부는 스가 요시히데 총리 주재로 코로나19 대책본부 회의를 열고 도쿄 등 6개 광역지방자치단체에 발령된 긴급사태 시한의 연장과 함께 7개 광역지자체에 대한 긴급사태 추가 발령을 결정했다.

정부가 코로나19 대책의 일환으로 5명 이상 모이는 회식의 자제를 요청하는 상황에서 여권 간부 5명이 회식을 한 것으로 드러나 일본 내 사회관계망서비스(SNS) 등에선 비판이 들끓었다.

회식에 참석했던 모리야마 히로시 자민당 국회대책위원장은 "중요한 회의였다"면서 "먹으면서 이야기하지는 않았다"고 밝혔다.

참석자들이 식사 중에는 대화를 하지 않았고, 식사 후 코로나19 대책 등을 놓고 의견을 교환했다는 설명이다.

다른 참석자인 다카기 요스케 공명당 국회대책위원장은 의견을 교환할 때는 마스크를 착용했다고 밝혔다.

다카기 위원장은 '국민도 같은 방식으로 회식을 해도 되느냐'는 취재진의 질문에 "회식이 아니라 회의였다"고 해명했다.

